Матч-центр
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
США
3
:
Сенегал
2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Германия
4
:
Финляндия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Чехия
2
:
Косово
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Швейцария
4
:
Иордания
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Япония
1
:
Исландия
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Мексика
1
:
Австралия
0
Черчесов разобрал пропущенный Сафоновым гол в финале ЛЧ: «Нужно было сыграть по-другому!»

Бывший вратарь и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сейчас возглавляющий «Ахмат», оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

Парижане выиграли матч в серии пенальти (1:1, 4:3). Единственный мяч с игры был забит в ворота Сафонова на 6-й минуте форвардом «канониров» Каем Хаверцем. Немец убежал в контратаку по левому флангу и с острого угла вонзил мяч под перекладину (видео).

— Как вам игра Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов?

— Ни тот, ни другой вратарь вчера не были особо задействованы. Не было моментов, где им надо было выручать. И «Арсенал», и «ПСЖ» действовали в обороне качественно. Ни одного сейва я не могу вспомнить. А если посмотрим на игру «Бавария» — «ПСЖ», то мы видели спасения и от Сафонова, и от Нойера. Вчера был один удар в створ ворот, который и привел к голу. Не думаю, что надо оценивать игру Матвея — стоит просто порадоваться. В прошлом году Сафонов великолепно проявил себя на праздновании, а в этом уже абсолютно заслуженно основной голкипер.

— Сафонов про момент с пропущенным голом говорил, что можно было сыграть по-другому…

— Это они обязательно разберут со своим тренером, но я думаю, что не можно, а нужно! Слева было все перекрыто, передача туда не пройдет. В какой-то момент Матвею, на мой взгляд, нужно было быстро выйти и сократить угол обстрела — мог отбить, мог пропустить. Получилось так, что Матвей не предпринял действий, оставил себе возможность только для блокировки удара. Хаверц подошел, расстрелял его. Нужно было сокращать угол, как в хоккее. Тогда бы и атакующему было сложнее — он бы начал думать, обводить или бить, — цитирует Черчесова «СЭ».

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
