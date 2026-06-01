Черчесов разобрал пропущенный Сафоновым гол в финале ЛЧ: «Нужно было сыграть по-другому!»

Парижане выиграли матч в серии пенальти (1:1, 4:3). Единственный мяч с игры был забит в ворота Сафонова на 6-й минуте форвардом «канониров» Каем Хаверцем. Немец убежал в контратаку по левому флангу и с острого угла вонзил мяч под перекладину (видео).
— Как вам игра Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов?
— Ни тот, ни другой вратарь вчера не были особо задействованы. Не было моментов, где им надо было выручать. И «Арсенал», и «ПСЖ» действовали в обороне качественно. Ни одного сейва я не могу вспомнить. А если посмотрим на игру «Бавария» — «ПСЖ», то мы видели спасения и от Сафонова, и от Нойера. Вчера был один удар в створ ворот, который и привел к голу. Не думаю, что надо оценивать игру Матвея — стоит просто порадоваться. В прошлом году Сафонов великолепно проявил себя на праздновании, а в этом уже абсолютно заслуженно основной голкипер.
— Сафонов про момент с пропущенным голом говорил, что можно было сыграть по-другому…
— Это они обязательно разберут со своим тренером, но я думаю, что не можно, а нужно! Слева было все перекрыто, передача туда не пройдет. В какой-то момент Матвею, на мой взгляд, нужно было быстро выйти и сократить угол обстрела — мог отбить, мог пропустить. Получилось так, что Матвей не предпринял действий, оставил себе возможность только для блокировки удара. Хаверц подошел, расстрелял его. Нужно было сокращать угол, как в хоккее. Тогда бы и атакующему было сложнее — он бы начал думать, обводить или бить, — цитирует Черчесова «СЭ».
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
