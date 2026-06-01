Черчесов разобрал пропущенный Сафоновым гол в финале ЛЧ: «Нужно было сыграть по-другому!»

— Ни тот, ни другой вратарь вчера не были особо задействованы. Не было моментов, где им надо было выручать. И «Арсенал», и «ПСЖ» действовали в обороне качественно. Ни одного сейва я не могу вспомнить. А если посмотрим на игру «Бавария» — «ПСЖ», то мы видели спасения и от Сафонова, и от Нойера. Вчера был один удар в створ ворот, который и привел к голу. Не думаю, что надо оценивать игру Матвея — стоит просто порадоваться. В прошлом году Сафонов великолепно проявил себя на праздновании, а в этом уже абсолютно заслуженно основной голкипер.