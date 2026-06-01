Футбол. Товарищеские матчи
02:00
Колумбия
:
Коста-Рика
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.40
П2
21.00
Футбол. Товарищеские матчи
04:00
Канада
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.91
П2
5.76
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.67
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Губерниев раскритиковал украинских комментаторов, которые радовались повреждению Сафонова в финале ЛЧ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре «СЭ» отреагировал на поведение украинских комментаторов во время проведения трансляции финала Лиги чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

Футбольный комментатор Роман Бебех проводил совместный эфир с советником министра обороны Украины Сергеем Стерненко* (признан в РФ иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов. — Прим. «СЭ»). В ходе трансляции комментаторы начали радоваться возможной замене голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова и назвали россиянина «трехсотым».

«Они абсолютные моральные уроды, я даже это комментировать не хочу. Их жалко, они смешные. Это за гранью какого-то понимания», — сказал Губерниев «СЭ».

27-летний Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, и первым двукратным победителем турнира из России.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти