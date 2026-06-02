Сафонов рассказал, что пропустил вечеринку в честь победы ПСЖ в ЛЧ

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил вечеринку в честь победы команды в Лиге чемпионов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ в серии пенальти обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и во второй раз подряд завоевал трофей. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. По пенальти парижане оказались сильнее (4:3), игроки «Арсенала» дважды пробили мимо ворот в серии 11-метровых. Сафонов отыграл весь матч. Вратарь стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.
«Празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов. Дальше было вручение кубка. Оно началось буквально через 15−20 минут после окончания матча. И здесь все прошло примерно так же, как и год назад. После церемонии я довольно долго ждал, пока Марину (Кондратюк, жену Сафонова — прим. ТАСС) выведут на поле, в прошлом году все получилось гораздо быстрее, в этот раз встретиться получилось только минут через двадцать. Но главное, что мне удалось разделить эти эмоции со своим самым близким человеком», — написал Сафонов.
«После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка. Событие получилось масштабным: помимо команды и персонала были друзья, знакомые и родственники сотрудников, столы стояли на трех этажах гостиницы, но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча. Именно на этом для меня закончился день финала», — добавил он.
Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, дважды стал победителем Лиги чемпионов. До этого футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти