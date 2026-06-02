Сафонов рассказал, что пропустил вечеринку в честь победы ПСЖ в ЛЧ

«Празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов. Дальше было вручение кубка. Оно началось буквально через 15−20 минут после окончания матча. И здесь все прошло примерно так же, как и год назад. После церемонии я довольно долго ждал, пока Марину (Кондратюк, жену Сафонова — прим. ТАСС) выведут на поле, в прошлом году все получилось гораздо быстрее, в этот раз встретиться получилось только минут через двадцать. Но главное, что мне удалось разделить эти эмоции со своим самым близким человеком», — написал Сафонов.