Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
перерыв
Канада
0
:
Узбекистан
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
2.55
П2
6.25
Футбол. Товарищеские матчи
19:00
Хорватия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.45
П2
2.67
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Турция
4
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Сафонов рассказал, что пропустил вечеринку в честь победы ПСЖ в ЛЧ

Вратарь поделился эмоциями в день победы клуба.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Российский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов пропустил вечеринку в честь победы команды в Лиге чемпионов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Ранее ТАСС сообщал, что ПСЖ в серии пенальти обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и во второй раз подряд завоевал трофей. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. По пенальти парижане оказались сильнее (4:3), игроки «Арсенала» дважды пробили мимо ворот в серии 11-метровых. Сафонов отыграл весь матч. Вратарь стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.

«Празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов. Дальше было вручение кубка. Оно началось буквально через 15−20 минут после окончания матча. И здесь все прошло примерно так же, как и год назад. После церемонии я довольно долго ждал, пока Марину (Кондратюк, жену Сафонова — прим. ТАСС) выведут на поле, в прошлом году все получилось гораздо быстрее, в этот раз встретиться получилось только минут через двадцать. Но главное, что мне удалось разделить эти эмоции со своим самым близким человеком», — написал Сафонов.

«После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка. Событие получилось масштабным: помимо команды и персонала были друзья, знакомые и родственники сотрудников, столы стояли на трех этажах гостиницы, но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча. Именно на этом для меня закончился день финала», — добавил он.

Сафонову 27 лет, он выступает за французский клуб с лета 2024 года. Вместе с ПСЖ вратарь дважды завоевал титул чемпиона Франции, по разу выиграл кубок и суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, дважды стал победителем Лиги чемпионов. До этого футболист играл за «Краснодар», воспитанником которого является.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше