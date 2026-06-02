Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Марокко
1
:
Мадагаскар
0
Футбол. Товарищеские матчи
2-й тайм
Хорватия
0
:
Бельгия
1
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Уэльс
:
Гана
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Австрия
1
:
Тунис
0
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
Сафонов — о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Смог понять часть сказанного президентом Франции»

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о праздновании победы в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

30 мая «ПСЖ» с Сафоновым в воротах обыграл английский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти) в финале ЛЧ.

"Следующий день, как вы уже поняли по моим кружкам, получился грандиозным.

Более-менее выспавшись, мы собрались в дорогу домой. Даже боюсь представить, каким было бы настроение после поражения в таком матче, но в то утро мы, конечно же, были в прекрасном расположении духа.

Перелет в таком настроении прошел быстро. Тем более из Будапешта лететь совсем недолго. По прилете мы сразу сели в клубный автобус и под сопровождением большого количества наших болельщиков на мотоциклах отправились в центр города.

Первой точкой стала военная база, откуда можно выйти прямо к Марсовому полю. Там была подготовлена площадка для нашего прохода с кубком, и присоединиться к празднованию мог любой желающий. Тяжело сказать, когда людей было больше в этот раз или же в прошлом году. Все-таки тогда мы ехали на автобусе без крыши по Елисейским Полям, поэтому и вид был совершенно другим.

В конце маршрута, недалеко от Эйфелевой башни, нас ждала сцена, где впервые лично поприветствовали каждого, кто был причастен к этой победе.

После этого мы отправились в резиденцию президента Франции, где он лично поздравил команду с победой. Послушали его обращение, как и в прошлом году. Правда, в этот раз я уже успел немного подтянуть французский и смог понять хотя бы часть сказанного.

На этом официальная часть завершилась, и мы привезли кубок на домашнюю арену.

Там мы впервые за день увиделись с семьями. Нас ждал ужин, а затем та часть празднования, которую многие из вас наверняка видели: полный стадион наших болельщиков, кубок Лиги чемпионов и невероятная атмосфера.

В этот день было прожито огромное количество эмоций. Думаю, нам удалось передать радость от этой победы и разделить ее со всеми, кто присоединился к празднованию.

Получился яркий и очень громкий день для события, которое навсегда останется особенным для каждого из нас.

Ici c’est Paris! («Здесь Париж» — перевод с французского)", — написал Сафонов в личном телеграм-канале.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
