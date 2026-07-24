Сенсационный проигрыш «Бенфики», за «Аякс» забил 16-летний вундеркинд, команда Ромащенко спаслась в Литве

Зато швейцарцы в полном порядке, и ближе к концу тайма сработал их прессинг на фланге, после чего Алиу Бальде с острого угла пробил над руками Трубина. А если бы через несколько минут голкипер не остановил выход один на один, все для португальцев стало бы совсем печально. Однако даже в далеких от оптимальных кондиций в полной мере проявился класс «Бенфики». На упущенный момент соперника она ответила голевой комбинацией, в концовке которой Павлидис вывел в штрафную Рафу Силву, и тот уложил мяч в угол.