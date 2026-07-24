Сенсационный проигрыш «Бенфики», за «Аякс» забил 16-летний вундеркинд, команда Ромащенко спаслась в Литве

Тренерские премьеры
Иногда в ранние отборочные раунды попадают весьма статусные команды. Например, в ЛЕ уже в игре «Бенфика», которая осталась даже без путевки в ЛЧ, хотя прошла чемпионат Португалии без поражений. Клуб попрощался с Жозе Моуринью и доверил штурвал бывшему главному тренеру «Фулхэма» Марку Силве. Обычно в это время у лиссабонцев идут сборы, и в первом тайме матча с «Санкт-Галленом» они явно были не в тонусе.
Зато швейцарцы в полном порядке, и ближе к концу тайма сработал их прессинг на фланге, после чего Алиу Бальде с острого угла пробил над руками Трубина. А если бы через несколько минут голкипер не остановил выход один на один, все для португальцев стало бы совсем печально. Однако даже в далеких от оптимальных кондиций в полной мере проявился класс «Бенфики». На упущенный момент соперника она ответила голевой комбинацией, в концовке которой Павлидис вывел в штрафную Рафу Силву, и тот уложил мяч в угол.
Ветеран, который вернулся на «Да Луж» по ходу прошлого сезона из «Бешикташа», в четвертый раз за последние десять лет забивает первый гол «Бенфики» в сезоне. Только его успеха не хватило даже для ничьей: сенсационную победу «Санкт-Галлену» принес замкнувший подачу со штрафного Гал. Понятно, что дома все будет в руках «орлов», но сейчас они рискуют оказаться в Лиге конференций.
Всего лишь в ЛК играет уже несколько лет находящийся в кризисе «Аякс». Возвращать амстердамцев на прежний уровень позвали успешно работавшего с «Жироной» Мичела. С ним, кстати, в родной клуб вернулся 36-летний защитник Блинд, и первый блин у ветерана и нового тренера не вышел комом. В Нови-Саде Классен открыл счет уже на 3-й минуте: так рано с новым наставником амстердамцы забивали только в 1981 году под началом Ада де Моса.
Неприятным моментом стал ответный гол сербов, после чего обновился антирекорд «Аякса»: он пропускает в двенадцати подряд еврокубковых матчах. Впрочем, на результате это никак не сказалось. Еще до перерыва преимущество гостям выстрелом с подбора вернул ветеран Бергхайс. Потом Годтс, когда от него все ждали удара, выкатил мяч увеличившему счет Глуху. А в добавленное арбитром время крупную победу оформил Абдалла. Впервые сыгравший за главную команду юноша забил через 3 минуты и 8 секунд после появления на поле и вошел в историю, став автором самого юного голландского гола в еврокубках (16 лет и 277 дней).
«Бешикташ» получил объективно одного из самых неудобных соперников и довольствовался минимальной победой, хотя уже с 15-й минуты играл в большинстве. Игрока «Мидтьюлланна» удалили за наступ в центре поля. Однако датчане сыграли достойно и пропустили лишь раз — от потрясающе пробившего в верхний угол Оркуна Кекчю.
ЦСКА на пути «Карабаха»
Парадокс: в прошлом сезоне «Карабах» дебютировал в общем этапе ЛЧ, запомнившись яркими матчами с «Челси» и «Айнтрахтом», но при этом впервые за пять лет уступил титул на внутренней арене. Так что команде Гурбана Гурбанова, которая десять лет подряд неизменно попадает в осеннюю часть еврокубков, приходится играть в турнире рангом ниже. В первом раунде она уверенно прошла исландский «Вестри» (3:0, 3:0), а вот против софийского ЦСКА пришлось гораздо сложнее.
Первый тайм закономерно завершился нулевой ничьей, а второй прошел на встречных курсах со взаимными шансами на успех. У хозяев опасно выглядели стандарты экс-краснодарца Кади Боржеса. Здорово обострил игру вышедший на замену бывший форвард «Пари НН» Сефас. Однако забить «Карабаху» так и не удалось. Болгары, впрочем, тоже могли сетовать на низкую реализацию. Например, в ситуации, когда в штрафной оказался Гбамен, защитник успел остановить его проход в подкате. Забей же хавбек, говорили бы, что софийскому ЦСКА помог тот, кто ранее выступал за одноименный клуб в Москве.
«Тобол» — последний представитель Казахстана в младших еврокубках. Команде из Костаная, которую в апреле возглавил Мирослав Ромащенко, в Литве пришлось показать характер после пропущенного в концовке первого тайма гола. Один шанс был упущен, когда пенальти заработал вернувшийся из шотландского «Хартса» полузащитник казахской сборной Чесноков. Опытный Тагыберген не реализовал удар с точки, но на последних минутах реабилитировался. Его подача со штрафного завершилась неотразимым ударом Цанвича головой. Добавим, что «Тобол» отыгрался, когда на поле находился вышедший на замену экс-спартаковец Александр Зуев.
Без побед, но с шансом на успех
Первой из армянских команд в четверг играл «Алашкерт», в стартовом составе которого появился 20-летний уроженец Краснодара Ярослав Матюхин. Воспитанник академии «быков» начал строить профессиональную карьеру в Армении в клубе «Ван», а оттуда всего через год перешел в свою нынешнюю команду. В первом отборочном раунде он полностью отыграл матчи с казахстанским «Елимаем», который «Алашкерт» прошел в серии пенальти после двух ничьих (1:1, 2:2).
Кроме Матюхина в основе вышли экс-футболист молодежки «Краснодара» Пилоян и поигравший в Первой лиге за «Волгу» и тульский «Арсенал» гвинейский форвард Момо Туре. Во встрече с ЧФР армянская команда мощно провела концовку первого тайма, и если дальний выстрел Фарайолы остановила перекладина, то Рафаэл Жезус неотразимо пробил после подачи со штрафного. Но едва начался второй тайм, румыны отыгрались. Обиднейший гол стоил «Алашкерту» победы и заметно осложнил жизнь перед ответной игрой.
А за отправившийся в Венгрию «Пюник» выступают воспитанник «Локомотива» Даниил Куликов и петербуржец Михаил Коваленко, в предыдущем раунде отметившийся голом в противостоянии с мальтийским «Марсашлокком» (3:0, 1:0). Их встреча против «Дебрецена» сложилась очень обидным образом. Армянская команда гораздо интереснее выглядела в первом тайме, но на исходе часа игры пропустила досадный гол. Потеря при розыгрыше мяча от штрафной завершилась тем, что Цибла обводящим ударом поразил дальний верхний угол. Гости же свои возможности не использовали, но сохранили шансы выйти в следующий раунд.
В положении отыгрывающейся стороны по итогам первого тайма в Кишиневе оказался и выступавший в прошлом сезоне в общем этапе ЛК «Ноа». Армянская команда провела около чужой штрафной практически всю вторую половину матча и заслуженно отыгралась, когда подачу Манвеляна с углового замкнул Костаке. Отметим, что хорватский тренер «Ноа» Сандро Петкович оставил в запасе воспитанника «Зенита» Сергея Мурадяна: защитник сборной Армении впервые попал в заявку после полученной весной травмы и пока только набирает форму.
Мощный матч «Витебска»
Во вторник мощным камбэком в Баку минское «Динамо» словно подало пример соотечественникам, и два дня спустя почин поддержал «Витебск». Этот клуб ранее уволил Магомеда Адиева и назначил на пост главного тренера его бывшего ассистента Филиппа Соколинского. Уже под началом этого российского специалиста белорусы оказались в ЛК, вылетев из ЛЧ по итогам матчей с «Университатей» (1:4, 0:1).
По тому же пути прошел и их соперник — «Сутьеска». Черногорцам в главном еврокубке досталось от «Кайрата», а теперь они пострадали от другой команды с постсоветского пространства. Счет открыл полузащитник белорусской сборной Громыко, вернувшийся на родину после двух сезонов в «Кайрате». Он неудачно исполнил пенальти, но исправился на добивании. Шесть минут спустя преимущество удвоил Гоманов, а в итоге счет был доведен до крупного.
В свою очередь, БАТЭ выиграть не удалось, хотя белорусы и открыли счет. Но надо учитывать уровень соперника и тот факт, что команда из Борисова занимает предпоследнее место в национальном чемпионате. Добавим, что на 76-й минуте на замену вышел российский защитник Николай Бочко. 27-летний воспитанник «Краснодара» играл за вторую команду «быков», ростовский СКА, «Алушту» и кировское «Динамо», а в Белоруссию отправился летом — после ухода из поднявшегося в первую лигу, но полностью изменившего состав ивановского «Текстильщика». В БАТЭ он дебютировал в предыдущем раунде ЛК в ответной игре с албанским «Эльбасани» (победа в серии пенальти).
Андрей Кузичев