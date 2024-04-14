Брестское «Динамо» добыло третью крупную победу на старте чемпионата Беларуси

Сегодня в заключительном поединке 4-го тура брестчане разгромили у себя дома футболистов «Минска» со счетом 3:0. До этого динамовцы выиграли у «Шахтера» (4:0) и «Сморгони» (4:1), а на старте сыграли вничью с «Ислочью» (1:1).



Также сегодня свою четвертую победу кряду одержала мозырская «Славия», обыгравшая на выезде солигорский «Шахтер» — 3:1. В Новополоцке местный «Нафтан» сыграл вничью с футболистами «Сморгони» — 1:1.



Результаты остальных матчей: «Днепр» (Могилев) — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:2, «Гомель» — «Динамо» (Минск) — 0:1, «Витебск» — «Слуцк» — 2:0.



Положение в группе лидеров после 4-х туров: «Неман» — 12 очков, «Славия» — 12, «Динамо» (Брест) — 10, «Торпедо-БелАЗ» — 9, «Динамо» (Минск) — 8.



Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 5 мячей.



В следующем туре встречаются: