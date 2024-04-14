Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Вильярреал
10
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Родина
Ленинградец
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Брест
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Альмерия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
Рубин
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Рома
11
Футбол. Первая лига
19:00
Кубань
КАМАЗ
12
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Астон Вилла
02
Футбол. Зарубежный
18:30
Байер
Вердер
50
Футбол. Зарубежный
17:15
Гранада
Алавес
20
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Премьер-лига
16:45
Факел
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм
Фулхэм
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Милан
33
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Севилья
02
Футбол. Премьер-лига
14:15
Урал
Динамо
21
Футбол. Зарубежный
14:00
Гавр
Нант
01
Футбол. Зарубежный
13:30
Наполи
Фрозиноне
22
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Торпедо
02
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
00:00
Нафтан
Сморгонь
11
13.04
Гомель
Динамо Мн
01
13.04
Днепр-Могилев
Неман
02
13.04
Ислочь
Арсенал Д
02
13.04
Торпедо-БелАЗ
БАТЭ
20
12.04
Витебск
Слуцк
20
7.04
Динамо Мн
Нафтан
22
7.04
Неман
Торпедо-БелАЗ
10
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:33 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» добыло третью крупную победу на старте чемпионата Беларуси

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестские динамовцы одержали третью подряд крупную победу в четырех стартовых матчах футбольного чемпионата Беларуси и вошли в тройку лидеров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Брс
МинскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня в заключительном поединке 4-го тура брестчане разгромили у себя дома футболистов «Минска» со счетом 3:0. До этого динамовцы выиграли у «Шахтера» (4:0) и «Сморгони» (4:1), а на старте сыграли вничью с «Ислочью» (1:1).

Также сегодня свою четвертую победу кряду одержала мозырская «Славия», обыгравшая на выезде солигорский «Шахтер» — 3:1. В Новополоцке местный «Нафтан» сыграл вничью с футболистами «Сморгони» — 1:1.

Результаты остальных матчей: «Днепр» (Могилев) — «Неман» (Гродно) — 0:2, «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:2, «Гомель» — «Динамо» (Минск) — 0:1, «Витебск» — «Слуцк» — 2:0.

Положение в группе лидеров после 4-х туров: «Неман» — 12 очков, «Славия» — 12, «Динамо» (Брест) — 10, «Торпедо-БелАЗ» — 9, «Динамо» (Минск) — 8.

Список лучших бомбардиров возглавляет Павел Чикида («Славия»), забивший 5 мячей.

В следующем туре встречаются:

  • 19 апреля. «Сморгонь» — «Гомель», БАТЭ — «Днепр»
  • 20 апреля. «Минск» — «Нафтан», «Арсенал» — «Шахтер», «Славия» — «Динамо» (Брест)
  • 21 апреля. «Слуцк» — «Ислочь», «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ», «Неман» — «Витебск».

Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь