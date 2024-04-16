Футболист Кака оценил решение жены развестись из-за его идеальности

Спортсмен заявил, что пытался удержать супругу, так как является истинным христианином. Однако затем он понял, что жена продолжает быть несчастливой с ним. «Ты не можешь заставить кого-либо остаться с тобой», — подытожил Кака.

13 апреля Селику в интервью Téte A Theo заявила, что развелась с Кака из-за того, что он был слишком идеален. «Я не была счастлива. Мне чего-то не хватало», — рассказала она.

Кака и Селику были женаты с 2005 по 2015 год. В браке у пары родилось двое детей.