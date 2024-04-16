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02:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист Кака оценил решение жены развестись из-за его идеальности

Бывший футболист итальянского «Милана» и испанского «Реала» Кака оценил решение жены Каролины Селику развестись из-за того, что он был слишком идеален. Его слова приводит Marca.

Источник: AFP 2023

Спортсмен заявил, что пытался удержать супругу, так как является истинным христианином. Однако затем он понял, что жена продолжает быть несчастливой с ним. «Ты не можешь заставить кого-либо остаться с тобой», — подытожил Кака.

13 апреля Селику в интервью Téte A Theo заявила, что развелась с Кака из-за того, что он был слишком идеален. «Я не была счастлива. Мне чего-то не хватало», — рассказала она.

Кака и Селику были женаты с 2005 по 2015 год. В браке у пары родилось двое детей.

Кака выигрывал чемпионаты Италии и Испании, а вместе с «Миланом» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году. В составе сборной Бразилии Кака в 2002 году стал чемпионом мира. В 2007-м спортсмен получил «Золотой мяч».

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