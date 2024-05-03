Дубль Скавыша помог жодинским торпедовцам выиграть у «Минска» в чемпионате Беларуси

Сегодня на поле столичного СОК «Олимпийский» минчане вышли вперед на 62-й минуте встречи после гола Валентина Дихтиевского. Однако добыть первую победу в этом сезоне подопечным Артема Челядинского не удалось — в самой концовке игры свое веское слово сказал ветеран гостей Максим Скавыш, оформивший голевой дубль. После этого успеха торпедовцы набрали 16 очков и догнали лидера турнира мозырскую «Славию».



Результаты других встреч 7-го тура: «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Сморгонь» — «Днепр» (Могилев) — 0:0.



Заключительные встречи этого тура состоятся в субботу, 4 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Гомель», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест).