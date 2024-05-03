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21:12 (мск), источник: БЕЛТА

Дубль Скавыша помог жодинским торпедовцам выиграть у «Минска» в чемпионате Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Торпедо-БелАЗа» на последних минутах вырвали волевую викторию над «Минском» со счетом 2:1 в гостевом поединке 7-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Торпедо-БелАЗ
МинскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: "Торпедо-БелАЗ"

Сегодня на поле столичного СОК «Олимпийский» минчане вышли вперед на 62-й минуте встречи после гола Валентина Дихтиевского. Однако добыть первую победу в этом сезоне подопечным Артема Челядинского не удалось — в самой концовке игры свое веское слово сказал ветеран гостей Максим Скавыш, оформивший голевой дубль. После этого успеха торпедовцы набрали 16 очков и догнали лидера турнира мозырскую «Славию».

Результаты других встреч 7-го тура: «Динамо» (Минск) — «Витебск» — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:0, «Сморгонь» — «Днепр» (Могилев) — 0:0.

Заключительные встречи этого тура состоятся в субботу, 4 мая: «Нафтан» (Новополоцк) — «Гомель», «Слуцк» — «Славия» (Мозырь), «Арсенал» (Дзержинск) — «Динамо» (Брест).

Минск
1:2
Первый тайм: 0:0
Торпедо-БелАЗ
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