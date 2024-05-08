Футболисты «Немана» пробились в финал Кубка Беларуси

Уступив в гостевом полуфинале минскому «Динамо» со счетом 0:1, подопечные Игоря Ковалевича в Гродно сумели победить с результатом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на исходе часа игрового времени отличился Егор Зубович, а незадолго до финального свистка цели достиг удар Андрея Васильева. Для «Немана» предстоящий финал будет четвертым, в 1993 году он взял пока свой единственный Кубок страны, а в 2011 и 2014 годах проигрывал решающие матчи.



Футболисты «Ислочи» после минимальной домашней виктории над жодинским «Торпедо-БелАЗом» (1:0) на выезде добились ничьей — 1:1 (в дополнительное время) и во второй раз сыграют в финале. В 2021 году «волки» уступили трофей борисовскому БАТЭ, проиграв со счетом 1:2.



Решающий поединок 33-го по счету кубкового турнира межлу «Ислочью» и «Неманом» состоится 25 мая на поле жодинского стадиона «Торпедо».