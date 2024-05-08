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23:01 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Немана» пробились в финал Кубка Беларуси

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за «Ислочью» в финал Кубка Беларуси пробились футболисты гродненского «Немана», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Неман
Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Неман"

Уступив в гостевом полуфинале минскому «Динамо» со счетом 0:1, подопечные Игоря Ковалевича в Гродно сумели победить с результатом 2:0. Оба мяча были забиты во второй половине встречи — на исходе часа игрового времени отличился Егор Зубович, а незадолго до финального свистка цели достиг удар Андрея Васильева. Для «Немана» предстоящий финал будет четвертым, в 1993 году он взял пока свой единственный Кубок страны, а в 2011 и 2014 годах проигрывал решающие матчи.

Футболисты «Ислочи» после минимальной домашней виктории над жодинским «Торпедо-БелАЗом» (1:0) на выезде добились ничьей — 1:1 (в дополнительное время) и во второй раз сыграют в финале. В 2021 году «волки» уступили трофей борисовскому БАТЭ, проиграв со счетом 1:2.

Решающий поединок 33-го по счету кубкового турнира межлу «Ислочью» и «Неманом» состоится 25 мая на поле жодинского стадиона «Торпедо».

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