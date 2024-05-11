«Барселона» готова продать любых футболистов, кроме четырех
«Барселона» готова продать любого своего игрока, только четыре футболиста неприкосновенны для клуба на следующий сезон, сообщает RAC1.
«Барселона» готова продать любого своего игрока, только четыре футболиста неприкосновенны для клуба на следующий сезон, сообщает RAC1.
По данным источника, это голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Пау Кубарси, полузащитник Гави и вингер Ламин Ямал. Этих игроков клуб не готов продать даже за очень большие деньги.
Остальные теоретически могут уйти. Планируется, что команду покинут Рональд Араухо, Фрэнки де Йонг, Рафинья и Жюль Кунде.
Более сложная ситуация с Робертом Левандовским. «Барса» не против отпустить его, но поляк не хочет уходить. Согласно контракту, в следующем сезоне он должен заработать € 32 млн.
Также «Барселона» хочет найти новую команду для Феррана Торреса летом. В «Жирону» может вернуться Ориоль Ромеу. «Жирона» также хочет оставить Эрика Гарсию, принадлежащего «Барсе».
«Барселона» занимает третье место в Ла Лиге и уже упустила шансы на чемпионство.