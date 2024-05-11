«Барселона» готова продать любых футболистов, кроме четырех

По данным источника, это голкипер Марк-Андре тер Штеген, защитник Пау Кубарси, полузащитник Гави и вингер Ламин Ямал. Этих игроков клуб не готов продать даже за очень большие деньги.

Остальные теоретически могут уйти. Планируется, что команду покинут Рональд Араухо, Фрэнки де Йонг, Рафинья и Жюль Кунде.

Более сложная ситуация с Робертом Левандовским. «Барса» не против отпустить его, но поляк не хочет уходить. Согласно контракту, в следующем сезоне он должен заработать € 32 млн.

Также «Барселона» хочет найти новую команду для Феррана Торреса летом. В «Жирону» может вернуться Ориоль Ромеу. «Жирона» также хочет оставить Эрика Гарсию, принадлежащего «Барсе».

«Барселона» занимает третье место в Ла Лиге и уже упустила шансы на чемпионство.