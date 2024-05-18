Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Енисей
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Факел
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Майнц
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Аталанта
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Родина
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Хетафе
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
16.05
Реал Сосьедад
Валенсия
16.05
Альмерия
Барселона
16.05
Лас-Пальмас
Бетис
15.05
Хетафе
Атлетико
15.05
Сельта
Атлетик
15.05
Райо Вальекано
Гранада
15.05
Севилья
Кадис
14.05
Жирона
Вильярреал
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ назвали главного фаворита на место тренера «Барселоны»

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау и Рафаэль Маркес, работающий в резервной команде «Барселоны», являются фаворитами на замену главному тренеру каталонского клуба Хави, сообщает As.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

В пятницу испанские СМИ сообщили, что президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта решил отправить Хави в отставку после того, как главный тренер раскритиковал финансовое положение «Барселоны», отметив, что при нынешней ситуации ему будет трудно конкурировать с европейскими топ-клубами и мадридским «Реалом» из-за ограниченности в игровых ресурсах.

Основным кандидатом на замену Хави считается Рафа Маркес, который уже тренирует резервную команду и имеет хорошие отношения с руководством клуба.

Альтернативой мексиканцу считается Сержиу Консейсау, близкий друг спортивного директора «Барселоны» Деку, который последние два дня находился в Португалии. Хотя поездка была запланирована давно, по информации As, Деку также успел встретиться с Консейсау для переговоров.

Зимой Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барсы» по завершении сезона, но после сторонам удалось договориться о продолжении сотрудничества, о чем на специальной пресс-конференции в конце апреля объявил сам Лапорта.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт РИА Новости»
Валиева с допинговым баном — в шоу Навки. Ей точно за это ничего не будет?
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
К первым заявлениям много вопросов. Чего ждать от нового министра спорта
Вышла из режима супергероя. Как Анна Щербакова теряет время и деньги
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь