СМИ назвали главного фаворита на место тренера «Барселоны»

В пятницу испанские СМИ сообщили, что президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта решил отправить Хави в отставку после того, как главный тренер раскритиковал финансовое положение «Барселоны», отметив, что при нынешней ситуации ему будет трудно конкурировать с европейскими топ-клубами и мадридским «Реалом» из-за ограниченности в игровых ресурсах.

Основным кандидатом на замену Хави считается Рафа Маркес, который уже тренирует резервную команду и имеет хорошие отношения с руководством клуба.

Альтернативой мексиканцу считается Сержиу Консейсау, близкий друг спортивного директора «Барселоны» Деку, который последние два дня находился в Португалии. Хотя поездка была запланирована давно, по информации As, Деку также успел встретиться с Консейсау для переговоров.

Зимой Хави объявил, что покинет пост главного тренера «Барсы» по завершении сезона, но после сторонам удалось договориться о продолжении сотрудничества, о чем на специальной пресс-конференции в конце апреля объявил сам Лапорта.