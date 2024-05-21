Футболисты «Ислочи» и «Минска» откроют программу 10-го тура чемпионата Беларуси

В первом сегодняшнем поединке футболисты «Ислочи» примут в Молодечно ФК «Минск» (начало игры в 16.45). На прошлой неделе дружина из Минского района на выезде сыграла вничью с футболистами «Сморгони» (1:1), столичная команда проиграла на своем поле «Витебску» (1:2). Второй финалист кубкового розыгрыша гродненский «Неман» сыграет в гостях у футболистов «Слуцка» (начало игры в 18.45). В 9-м туре гродненский клуб выиграл у себя дома у дзержинского «Арсенала» (1:0) и вышел на первое место, а «Слуцк» на своем поле потерпел крупное поражение от брестских динамовцев (1:4). Оба сегодняшних матча будут показаны в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».



Расписание остальных встреч 10-го тура:



24 мая

«Витебск» — «Нафтан», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ»;



26 мая

«Арсенал» — БАТЭ, «Шахтер» — «Сморгонь», «Славия» — «Динамо» (Минск);



27 мая

«Днепр» — «Гомель».



Положение в лидирующей группе после 9 туров: «Неман» — 21 очко, «Торпедо-БелАЗ» — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Динамо» (Минск) — 19, «Славия» — 16. Список лучших бомбардиров возглавляют Егор Корцов («Динамо», Брест) и Джуниор Эффаге («Гомель»), забившие по 6 мячей.