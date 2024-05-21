«Ислочь» победила футболистов «Минска» на старте 10-го тура чемпионата Беларуси

В самом дебюте встречи в Молодечно хозяева получили право на пенальти, и Александр Шестюк открыл счет. Еще два мяча «волки» забили после перерыва — сначала отличился Владимир Журавлев, а потом второй пенальти реализовал Александр Бутько — 3:0. Теперь «Ислочь» с хорошим настроением будет готовиться к финалу Кубка Беларуси, «Минск» остается единственной командой, которая еще не одержала ни одной победы в матчах нынешнего чемпионата.