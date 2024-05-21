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18:55 (мск), источник: БЕЛТА

«Ислочь» победила футболистов «Минска» на старте 10-го тура чемпионата Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» обыграли «Минск» в стартовом поединке 10-го тура национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ислочь
МинскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: Соцсети

В самом дебюте встречи в Молодечно хозяева получили право на пенальти, и Александр Шестюк открыл счет. Еще два мяча «волки» забили после перерыва — сначала отличился Владимир Журавлев, а потом второй пенальти реализовал Александр Бутько — 3:0. Теперь «Ислочь» с хорошим настроением будет готовиться к финалу Кубка Беларуси, «Минск» остается единственной командой, которая еще не одержала ни одной победы в матчах нынешнего чемпионата.

Позже второй финалист кубкового турнира и лидер нынешнего первенства гродненский «Неман» сыграет на выезде против футболистов «Слуцка». В субботу, 25 мая, «Ислочь» и «Неман» на поле жодинского стадиона «Торпедо» встретятся в решающем поединке 33-го розыгрыша Кубка Беларуси.

В остальных встречах 10-го тура чемпионата страны сыграют:

24 мая
«Витебск» — «Нафтан», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ»;

26 мая
«Арсенал» — БАТЭ, «Шахтер» — «Сморгонь», «Славия» — «Динамо» (Минск);

27 мая
«Днепр» — «Гомель».

Положение в лидирующей группе после 9 туров: «Неман» — 21 очко, «Торпедо-БелАЗ» — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Динамо» (Минск) — 19, «Славия» — 16. Список лучших бомбардиров возглавляют Егор Корцов («Динамо», Брест) и Джуниор Эффаге («Гомель»), забившие по 6 мячей.

Ислочь
3:0
Первый тайм: 0:0
Минск
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