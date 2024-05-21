«Ислочь» победила футболистов «Минска» на старте 10-го тура чемпионата Беларуси
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» обыграли «Минск» в стартовом поединке 10-го тура национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Ислочи» обыграли «Минск» в стартовом поединке 10-го тура национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В самом дебюте встречи в Молодечно хозяева получили право на пенальти, и Александр Шестюк открыл счет. Еще два мяча «волки» забили после перерыва — сначала отличился Владимир Журавлев, а потом второй пенальти реализовал Александр Бутько — 3:0. Теперь «Ислочь» с хорошим настроением будет готовиться к финалу Кубка Беларуси, «Минск» остается единственной командой, которая еще не одержала ни одной победы в матчах нынешнего чемпионата.
Позже второй финалист кубкового турнира и лидер нынешнего первенства гродненский «Неман» сыграет на выезде против футболистов «Слуцка». В субботу, 25 мая, «Ислочь» и «Неман» на поле жодинского стадиона «Торпедо» встретятся в решающем поединке 33-го розыгрыша Кубка Беларуси.
В остальных встречах 10-го тура чемпионата страны сыграют:
24 мая
«Витебск» — «Нафтан», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ»;
26 мая
«Арсенал» — БАТЭ, «Шахтер» — «Сморгонь», «Славия» — «Динамо» (Минск);
27 мая
«Днепр» — «Гомель».
Положение в лидирующей группе после 9 туров: «Неман» — 21 очко, «Торпедо-БелАЗ» — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Динамо» (Минск) — 19, «Славия» — 16. Список лучших бомбардиров возглавляют Егор Корцов («Динамо», Брест) и Джуниор Эффаге («Гомель»), забившие по 6 мячей.