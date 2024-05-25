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21:43 (мск), источник: Sport24

Гвардиола: «Думаю, мой план на финал Кубка Англии был не очень хорош»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение в финале Кубка Англии от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Гвардиола: «Думаю, мой план на финал Кубка Англии был не очень хорош» | Источник: Sport24

«Поздравляю “Манчестер Юнайтед” с победой в Кубке Англии. Думаю, мой план на игру был не очень хорош.

Второй тайм был намного, намного лучше. Мы действовали интенсивнее, отчасти потому, что проигрывали со счетом 0:2 и нам было нечего терять. Это была напряженная игра. Мы пропустили первый гол, они провели хорошую контратаку, забив второй, нужно отдать им должное. Мы старались. У нас были явные моменты во втором тайме, хотя было нелегко, потому что они оборонялись персонально и перекрывали зоны, но у нас были шансы. К сожалению, свой гол мы забили поздновато. Возможно, все могло бы быть по-другому, но команда боролась, как и всегда, когда мы проигрываем.

Сегодня я разочарован, это нормально, что команды могут проиграть в финале, но этот сезон был выдающейся борьбой за все трофеи в хорошем смысле. Мы отдохнем и вернемся в следующем сезоне».

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