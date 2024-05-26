Дзержинский «Арсенал» победил футболистов БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

В первой из них футболисты дзержинского «Арсенала» обыграли в Борисове БАТЭ со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первой половине матча: на 28-й минуте отличился Юрий Ловец, а еще через 5 минут Данила Годяев установил окончательный результат.