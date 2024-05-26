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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
20:42 (мск), источник: БЕЛТА

Дзержинский «Арсенал» победил футболистов БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят очередные встречи 10-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Арсенал Д
БАТЭЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: Соцсети

В первой из них футболисты дзержинского «Арсенала» обыграли в Борисове БАТЭ со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первой половине матча: на 28-й минуте отличился Юрий Ловец, а еще через 5 минут Данила Годяев установил окончательный результат.

Завтра в заключительном поединке 10-го тура могилевский «Днепр» сыграет у себя дома с «Гомелем».

Результаты остальных игр этого тура: «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 3:0, «Витебск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0.

Арсенал Д
2:0
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
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