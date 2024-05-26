Дзержинский «Арсенал» победил футболистов БАТЭ в матче чемпионата Беларуси

В первой из них футболисты дзержинского «Арсенала» обыграли в Борисове БАТЭ со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первой половине матча: на 28-й минуте отличился Юрий Ловец, а еще через 5 минут Данила Годяев установил окончательный результат.
Завтра в заключительном поединке 10-го тура могилевский «Днепр» сыграет у себя дома с «Гомелем».
Результаты остальных игр этого тура: «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Слуцк» — «Неман» (Гродно) — 2:0, «Ислочь» (Минский район) — «Минск» — 3:0, «Витебск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:0.