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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:33 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» поднялось на третье место в чемпионате Беларуси

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Славия МЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня в Мозыре действующие чемпионы страны выигрывали у «Славии» после точного удара Никиты Демченко, но не удержали победу, пропустив мяч от Андрея Шемрука — ничья 1:1.

Также сегодня дзержинский «Арсенал» обыграл борисовский БАТЭ со счетом 2:0, а в Солигорске местный «Шахтер» и футболисты «Сморгони» не выявили победителя — ничья 2:2.

Ранее в центральном поединке этого тура футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» со счетом 1:0 одолели на выезде брестское «Динамо» и возглавили турнирную таблицу. Футболисты «Слуцка» неожиданно победили на своем поле гродненский «Неман» — 2:0, «Ислочь» разгромила «Минск» с результатом 3:0, в «Витебск» у себя дома взял верх над новополоцким «Нафтаном» — 2:0.

Завтра в заключительном поединке 10-го тура футболисты «Днепра» сыграют в Могилеве с «Гомелем».

Положение в лидирующей группе: «Торпедо-БелАЗ» — 23 очка, «Неман» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Витебск» — 17, «Славия» — 17.

Славия М
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
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