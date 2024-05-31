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31 мая, источник: БЕЛТА

БАТЭ разгромил футболистов «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ одержали крупную победу в домашнем матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

БАТЭ
СлуцкЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "БАТЭ"

Играя на поле «Борисов-Арены», подопечные Игоря Криушенко разгромили гостей из «Слуцка» с сухим счетом 6:0. Голевой дубль оформил Кирилл Черноок, по одному разу отличились Александр Ануфриев, Виктор Сотников, Данила Жульпа и Андрей Панюков.

Завтра «Нафтан» встретится в Новополоцке с «Ислочью», минское «Динамо» у себя дома будет соперничать с дзержинским «Арсеналом», а в Гродно «Неман» примет брестское «Динамо». В воскресенье, 2 июня, лидеры первенства футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» примут на своем поле могилевский «Днепр», а «Гомель» сыграет у себя дома с «Витебском».

Вчера в стартовом матче 11-го тура футболисты «Минска» разошлись миром с солигорским «Шахтером» — 0:0. «Минск» остается единственной командой, не одержавшей ни одной виктории в нынешнем первенстве.

Положение в лидирующей группе: «Торпедо-БелАЗ» — 23 очка, «Неман» — 21, «Динамо» (Минск) — 20, «Динамо» (Брест) — 19, «Славия» — 18.

Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Джуниор Эффаге, забивший 7 мячей.

БАТЭ
6:0
Первый тайм: 0:0
Слуцк
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