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14:40 (мск), источник: ТАСС

Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Испанский клуб в ближайшее время официально объявит о переходе французского нападающего.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

МАДРИД, 2 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом «Реал». Об этом на своей странице в X сообщил журналист Фабрицио Романо.

Официально о переходе «Реал» объявит в ближайшее время.

Мбаппе 25 лет, ранее он играл за ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Также игрок выступал за «Монако», вместе с которым выиграл чемпионат Франции. В составе национальной сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.

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