Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом»

Мбаппе 25 лет, ранее он играл за ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Также игрок выступал за «Монако», вместе с которым выиграл чемпионат Франции. В составе национальной сборной Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре, на котором стал лучшим бомбардиром, забив восемь голов. В 2021 году вместе со сборной Франции форвард стал победителем Лиги наций.