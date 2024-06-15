Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Испания
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Италия
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Венгрия
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
14.06
Германия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Польша
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Словения
Дания
Все события
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Последние результаты
00:00
Слуцк
Динамо Мн
14.06
Ислочь
Гомель
14.06
Витебск
Торпедо-БелАЗ
2.06
Торпедо-БелАЗ
Днепр-Могилев
2.06
Гомель
Витебск
1.06
Арсенал Д
Динамо Мн
1.06
Неман
Динамо Брс
1.06
Нафтан
Ислочь
Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:33 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» вышло на вторую позицию в чемпионате Беларуси

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Слуцк
Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня действующие чемпионы страны разгромили на выезде футболистов «Слуцка» с сухим счетом 5:0. В первом тайме отличились Александр Селява, Владимир Хващинский и Павел Седько (с пенальти), а после перерыва Роман Бегунов и Раймонд Адеола довели дело до разгрома.

Позже брестское «Динамо» примет на своей арене могилевский «Днепр», а в Гродно «Неман сыграет с борисовским БАТЭ.

Вчера лидеры турнира футболисты жодинского “Торпедо-БелАЗа” одолели в гостях “Витебск” — 1:0, а в Молодечно “Ислочь” с таким же результатом победила “Гомель”.

Заключительные встречи 12-го тура состоятся завтра: “Арсенал” (Дзержинск) — “Сморгонь”, “Шахтер” (Солигорск) — “Нафтан” (Новополоцк), “Славия” (Мозырь) — “Минск”.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: “Торпедо-БелАЗ” — 29 очков (12 матчей), “Динамо” (Минск) — 26 (12), ““Неман” — 24 (11), Динамо” (Брест) — 19 (11).

Слуцк
0:5
Первый тайм: 0:0
Динамо Мн
Читайте также от «БЕЛТА»
Рецепт тонкой итальянской пиццы
Простой рецепт шарлотки с яблоками
Творожно-шоколадный десерт с бананом
Простой куриный бульон для вашего здоровья
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь