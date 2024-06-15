Минское «Динамо» вышло на вторую позицию в чемпионате Беларуси

Сегодня действующие чемпионы страны разгромили на выезде футболистов «Слуцка» с сухим счетом 5:0. В первом тайме отличились Александр Селява, Владимир Хващинский и Павел Седько (с пенальти), а после перерыва Роман Бегунов и Раймонд Адеола довели дело до разгрома.



Позже брестское «Динамо» примет на своей арене могилевский «Днепр», а в Гродно «Неман сыграет с борисовским БАТЭ.



Вчера лидеры турнира футболисты жодинского “Торпедо-БелАЗа” одолели в гостях “Витебск” — 1:0, а в Молодечно “Ислочь” с таким же результатом победила “Гомель”.



Заключительные встречи 12-го тура состоятся завтра: “Арсенал” (Дзержинск) — “Сморгонь”, “Шахтер” (Солигорск) — “Нафтан” (Новополоцк), “Славия” (Мозырь) — “Минск”.



Положение в лидирующей группе сейчас таково: “Торпедо-БелАЗ” — 29 очков (12 матчей), “Динамо” (Минск) — 26 (12), ““Неман” — 24 (11), Динамо” (Брест) — 19 (11).