«Славия» и «Минск» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Беларуси
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и «Минска» не выявили победителя в последнем поединке 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и «Минска» не выявили победителя в последнем поединке 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Оба мяча матча в Мозыре были забиты во второй половине: на 64-й минуте Владислав Ложкин вывел хозяев вперед, а вскоре Даниил Душевский восстановил паритет — 1:1.
Также сегодня дзержинский «Арсенал» обыграл в Борисове футболистов «Сморгони» — 2:0, а в Солигорске местный «Шахтер» и новополоцкий «Нафтан» мячей не забили — ничья 0:0.
Результаты остальных встреч этого тура: «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Гомель» — 1:0, «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 0:5, «Динамо» (Брест) — «Днепр» (Могилев) — 6:1, «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов) — 1:0.
После 12 туров положение в лидирующей группе таково: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков, «Неман» — 27, «Динамо» (Минск) — 26, «Динамо» (Брест) — 22.
Список лучших бомбардиров возглавляет брестский динамовец Егор Корцов, забивший 9 мячей.
В следующем туре встречаются: