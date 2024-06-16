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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
22:50 (мск), источник: БЕЛТА

«Славия» и «Минск» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Беларуси

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской «Славии» и «Минска» не выявили победителя в последнем поединке 12-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Славия М
МинскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Оба мяча матча в Мозыре были забиты во второй половине: на 64-й минуте Владислав Ложкин вывел хозяев вперед, а вскоре Даниил Душевский восстановил паритет — 1:1.

Также сегодня дзержинский «Арсенал» обыграл в Борисове футболистов «Сморгони» — 2:0, а в Солигорске местный «Шахтер» и новополоцкий «Нафтан» мячей не забили — ничья 0:0.

Результаты остальных встреч этого тура: «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Гомель» — 1:0, «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 0:5, «Динамо» (Брест) — «Днепр» (Могилев) — 6:1, «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов) — 1:0.

После 12 туров положение в лидирующей группе таково: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков, «Неман» — 27, «Динамо» (Минск) — 26, «Динамо» (Брест) — 22.

Список лучших бомбардиров возглавляет брестский динамовец Егор Корцов, забивший 9 мячей.

В следующем туре встречаются:

  • 21 июня. «Сморгонь» — «Слуцк», «Гомель» — «Шахтер»
  • 22 июня. «Нафтан» — «Славия», «Минск» — «Арсенал», БАТЭ — «Динамо» (Брест)
  • 23 июня. «Днепр» — «Витебск», «Торпедр-БелАЗ» — «Ислочь», «Динамо» (Минск) — «Неман».

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