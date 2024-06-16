«Славия» и «Минск» сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Беларуси

Оба мяча матча в Мозыре были забиты во второй половине: на 64-й минуте Владислав Ложкин вывел хозяев вперед, а вскоре Даниил Душевский восстановил паритет — 1:1.



Также сегодня дзержинский «Арсенал» обыграл в Борисове футболистов «Сморгони» — 2:0, а в Солигорске местный «Шахтер» и новополоцкий «Нафтан» мячей не забили — ничья 0:0.



Результаты остальных встреч этого тура: «Витебск» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:1, «Ислочь» (Минский район) — «Гомель» — 1:0, «Слуцк» — «Динамо» (Минск) — 0:5, «Динамо» (Брест) — «Днепр» (Могилев) — 6:1, «Неман» (Гродно) — БАТЭ (Борисов) — 1:0.



После 12 туров положение в лидирующей группе таково: «Торпедо-БелАЗ» — 29 очков, «Неман» — 27, «Динамо» (Минск) — 26, «Динамо» (Брест) — 22.