Юрист Сафонова рассказал об уровне зарплаты российского вратаря в ПСЖ

«Она не такая гигантская, как раньше были зарплаты в ПСЖ, но достаточно хорошая. Даже для уровня французского гранда». — заявил Зайцев.

Ранее Сафонов заявил о готовности стать основным вратарем ПСЖ. «Я себя не позиционирую как второй номер. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — отметил голкипер, добавив, что до сегодняшнего момента еще ни разу не проигрывал конкуренцию ни в клубе, ни в сборной России.

14 июня ПСЖ объявил о переходе 25-летнего российского вратаря. Контракт рассчитан до 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Таким образом, трансфер Сафонова в ПСЖ стал рекордным для чемпионата Франции — ранее ни один клуб не платил столько за вратаря.