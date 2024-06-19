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17:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Юрист Сафонова рассказал об уровне зарплаты российского вратаря в ПСЖ

Юрист российского голкипера «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова Юрий Зайцев рассказал об уровне зарплаты российского вратаря в новом клубе. Информацией он поделился в интервью YouTube-каналу Nobel.

ПСЖ
Источник: РИА "Новости"

«Она не такая гигантская, как раньше были зарплаты в ПСЖ, но достаточно хорошая. Даже для уровня французского гранда». — заявил Зайцев.

Ранее Сафонов заявил о готовности стать основным вратарем ПСЖ. «Я себя не позиционирую как второй номер. Если я начну сезон на скамейке, первому номеру точно непросто будет. Потому что напрягать я собираюсь постоянно», — отметил голкипер, добавив, что до сегодняшнего момента еще ни разу не проигрывал конкуренцию ни в клубе, ни в сборной России.

14 июня ПСЖ объявил о переходе 25-летнего российского вратаря. Контракт рассчитан до 2029 года. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Таким образом, трансфер Сафонова в ПСЖ стал рекордным для чемпионата Франции — ранее ни один клуб не платил столько за вратаря.

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