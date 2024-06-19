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20:08 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» без проблем вышло в ⅛ финала Кубка Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные участники ⅛ финала определяются сегодня в розыгрыше Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Источник: БЕЛТА

Чемпионы страны футболисты минского «Динамо» разгромили на выезде «Миоры» с результатом 8:0. Хет-трик оформил Дмитрий Подстрелов. Позже нынешний обладатель Кубка гродненский «Неман» сыграет в гостях у столичного клуба «Юни Икс Лабс».

Вчера финалисты предыдущего кубкового сезона футболисты «Ислочи» разгромили в гостях гомельский «Локомотив» — 5:0, а лидеры национального чемпионата жодинские торпедовцы были сильнее футболистов «Молодечно-2018» — 2:0.

Составы остальных пар 1/16 финала: «Д-Медиа» (Минск) — БАТЭ (Борисов), «Волна» (Пинск) — «Шахтер» (Солигорск), «Крумкачы» (Минск) — «Днепр» (Могилев), РЦОР-БГУ (Минск) — «Слуцк», «Слоним-2017» — «Динамо» (Брест), «Лида» — «Витебск», «Бумпром» (Гомель) — «Славия» (Мозырь), «Орша» — «Арсенал» (Дзержинск), «Нива» (Долбизно) — «Гомель», «Макслайн» (Витебск) — «Нафтан» (Новополоцк), «Барановичи» — «Сморгонь», «Белшина» (Бобруйск) — «Минск».

Матчи за попадание в ⅛ финала продлятся до 14 июля.

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