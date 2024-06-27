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22:36 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Минска» победили саратовский «Сокол» в товарищеском матче

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Минска» победили саратовский «Сокол» в домашнем товарищеском поединке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минск
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Источник: БЕЛТА

Встреча, которая проходила на арене минчан в Веснянке, завершилась победой команды Артема Челядинского с результатом 2:0. Оба мяча в ворота гостей забил 22-летний полузащитник Кирилл Забелин, отличившийся в первой половине встречи. В составе победителей первый тайм отыграл новобранец команды опытный голкипер Александр Гутор.

В минувшем сезоне саратовский «Сокол» занял 14-е место в первой лиге российского чемпионата. Команду тренирует белорусский специалист Алексей Бага, в ее составе выступает белорусский полузащитник Павел Забелин, ранее игравший в солигорском «Шахтере», гродненском «Немане», узбекском «Андижоне» и казахстанском «Тоболе» из Костоная.

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