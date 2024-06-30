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18:54 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Слуцка» прервали серию неудач, «Минск» по-прежнему без побед

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» прервали неудачную серию в играх чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Слуцк
МинскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Сегодня после трех фиаско кряду с общим счетом 1:15 подопечные Александра Гуриновича одолели на своем поле ФК «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 67-й минуте встречи забил казахстанский нападающий слуцкой дружины Оралхан Ормитаев. «Минск» остается единственной командой, не добывшей еще ни одной победы.

Также сегодня «Ислочь» сыграет в Молодечно с могилевским «Днепром», а дзержинский «Арсенал» в Борисове будет соперничать с новополоцким «Нафтаном».

Все фавориты нынешнего турнира свои поединки провели вчера. Жодинские торпедовцы, которые в этом чемпионате не знали поражений в десяти встречах подряд, уступили на выезде солигорскому «Шахтеру» — 0:1. Автозаводцев догнали футболисты минского «Динамо», уверенно переигравшие на выезде борисовский БАТЭ со счетом 2:0. В Гродно местный «Неман» обыграл футболистов «Сморгони» — 2:1.

Результаты остальных встреч: «Славия» (Мозырь) — «Гомель» — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 1:1.

Сейчас турнирную таблицу возглавляют минское «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ», набравшие по 32 очка, «Неман» отстает на два балла, по 23 очка имеют «Славия» и брестское «Динамо».

Слуцк
1:0
Первый тайм: 0:0
Минск
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