Футболисты «Слуцка» прервали серию неудач, «Минск» по-прежнему без побед

Сегодня после трех фиаско кряду с общим счетом 1:15 подопечные Александра Гуриновича одолели на своем поле ФК «Минск» с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 67-й минуте встречи забил казахстанский нападающий слуцкой дружины Оралхан Ормитаев. «Минск» остается единственной командой, не добывшей еще ни одной победы.

Также сегодня «Ислочь» сыграет в Молодечно с могилевским «Днепром», а дзержинский «Арсенал» в Борисове будет соперничать с новополоцким «Нафтаном».

Все фавориты нынешнего турнира свои поединки провели вчера. Жодинские торпедовцы, которые в этом чемпионате не знали поражений в десяти встречах подряд, уступили на выезде солигорскому «Шахтеру» — 0:1. Автозаводцев догнали футболисты минского «Динамо», уверенно переигравшие на выезде борисовский БАТЭ со счетом 2:0. В Гродно местный «Неман» обыграл футболистов «Сморгони» — 2:1.

Результаты остальных встреч: «Славия» (Мозырь) — «Гомель» — 0:0, «Динамо» (Брест) — «Витебск» — 1:1.