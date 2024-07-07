Relevo: На презентации Мбаппе в «Реале» ожидается более 80 тысяч человек и световое шоу

На презентации Мбаппе в «Реале» ожидается более 80 тысяч человек и световое шоу — Relevo | Источник:

По информации источника, «сливочные» намерены сделать масштабную презентацию французского нападающего, которая будет включать в себя большие экраны, на которых будут проецироваться изображения и видео с Мбаппе. Кроме того, будет подготовлен специальный подиум и «грандиозное» световое шоу.