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16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Relevo: На презентации Мбаппе в «Реале» ожидается более 80 тысяч человек и световое шоу

Ожидается, что на презентации нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, которая должна состояться 16 июля, будут присутствовать более 80 000 болельщиков. Об этом сообщает Relevo.

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На презентации Мбаппе в «Реале» ожидается более 80 тысяч человек и световое шоу — Relevo | Источник: Чемпионат.com

По информации источника, «сливочные» намерены сделать масштабную презентацию французского нападающего, которая будет включать в себя большие экраны, на которых будут проецироваться изображения и видео с Мбаппе. Кроме того, будет подготовлен специальный подиум и «грандиозное» световое шоу.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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