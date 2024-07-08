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20:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-звезда «Барселоны» и сборной Испании объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший футболист испанской «Барселоны», немецкой «Баварии», английского «Ливерпуля» и сборной Испании Тьяго Алькантара объявил о завершении игровой карьеры.

Барселона
Испания
Экс-звезда «Барселоны» и сборной Испании объявил о завершении карьеры | Источник: Спорт РИА Новости

Последним клубом испанца стал английский «Ливерпуль», в котором он выступал с сентября 2020 года. В составе мерсисайдцев он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, также в его активе Кубок английской лиги. 33-летний полузащитник покинул команду в конце сезона-2023/24 в связи с истечением срока контракта.

«Я всегда буду готов вернуть то, что мне дали, и я благодарен за это время, я насладился им. Спасибо футболу и всем, кто сопровождал меня, делал меня лучшим игроком и человеком на этом пути. До скорой встречи», — написал Алькантара в соцсети Х.

Он является воспитанником «Барселоны», в составе «сине-гранатовых» он стал победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, также в активе испанца Суперкубкок УЕФА и победа на клубном чемпионате мира.

В 2013 году Алькантара стал игроком «Баварии», в составе которой выиграл Лигу чемпионов, семь раз — чемпионат Германии, четыре раза — Кубок страны и три раза — Суперкубок Германии. Также в его активе кубок клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

Алькантара выступал в составе сборной Испании, всего он провел за «красную фурию» 46 матчей и забил два мяча. Его высшим достижением в составе национальной команды стал выход в полуфинал чемпионата Европы, прошедшего в 2021 году.

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