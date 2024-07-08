Экс-звезда «Барселоны» и сборной Испании объявил о завершении карьеры | Источник: Спорт РИА Новости

Последним клубом испанца стал английский «Ливерпуль», в котором он выступал с сентября 2020 года. В составе мерсисайдцев он выиграл Кубок и Суперкубок Англии, также в его активе Кубок английской лиги. 33-летний полузащитник покинул команду в конце сезона-2023/24 в связи с истечением срока контракта.

«Я всегда буду готов вернуть то, что мне дали, и я благодарен за это время, я насладился им. Спасибо футболу и всем, кто сопровождал меня, делал меня лучшим игроком и человеком на этом пути. До скорой встречи», — написал Алькантара в соцсети Х.

Он является воспитанником «Барселоны», в составе «сине-гранатовых» он стал победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, также в активе испанца Суперкубкок УЕФА и победа на клубном чемпионате мира.

В 2013 году Алькантара стал игроком «Баварии», в составе которой выиграл Лигу чемпионов, семь раз — чемпионат Германии, четыре раза — Кубок страны и три раза — Суперкубок Германии. Также в его активе кубок клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.