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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хаби Алонсо отстранил экс-игрока «Зенита» из-за пропущенной тренировки

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главный тренер леверкузенского «Байера» испанец Хаби Алонсо отстранил иранского футболиста команды Сердара Азмуна от тренировок с основным составом после пропущенного занятия, сообщает Bild.

Зенит
БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По информации издания, 29-летний Азмун отсутствовал на тренировке «Байера» в понедельник и не предупредил об этом тренерский штаб команды. Позднее он сослался на плохое самочувствие. В связи с отсутствием на тренировке иранец нарушил командный кодекс, что и привело к его исключению из основного состава команды. Также утверждается, что футболист находится в плохой физической форме.

В сезоне-2023/24 Азмун выступал на правах аренды в составе итальянской «Ромы», сыграл 29 матчей в различных турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Римский клуб в составе с иранцем завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Байер», в свою очередь, впервые в своей истории стал чемпионом Германии.

В «Байер» Азмун перешел из петербургского "Зенита в январе 2022 года. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В составе «Зенита» Азмун завоевал три титула чемпиона страны, Кубок и два Суперкубка России. Форвард стал лучшим бомбардиром сезона-2019/20 и лучшим футболистом сезона-2020/21 по версии Российского футбольного союза. В России Азмун также выступал за казанский «Рубин» и «Ростов».

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