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22:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Один из лучших бомбардиров Евро Микаутадзе стал футболистом «Лиона»

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Французский «Лион» объявил на своем официальном сайте о переходе в команду футболиста «Меца» и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе, ставшего одним из лучших бомбардиров чемпионата Европы в Германии.

Лион
Грузия
МетцЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Контракт с 23-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2028 года. Сумма трансфера составила 18,5 миллиона евро, при этом «Мец» может получить еще 4,5 млн в качестве бонусов. Также клуб с севера Франции может рассчитывать на дополнительную выплату от последующей продажи Микаутадзе, которая будет равняться 1 млн евро плюс 15% от суммы сделки.

Ранеее СМИ сообщали, что Микаутадзе должен был перейти в «Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, однако позднее он отказался от такого варианта.

Микаутадзе провел 29 матчей за сборную Грузии и забил 13 мячей, из них 3 гола в четырех играх на Евро-2024. Он стал одним из шести лучших бомбардиров турнира. Микаутадзе родился во Франции и начал профессиональную карьеру в «Меце», в составе которого провел 64 матча, забил 38 мячей и отдал 13 голевых передач. Также он представлял бельгийский «Серен» и нидерландский «Аякс».

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