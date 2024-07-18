Один из лучших бомбардиров Евро Микаутадзе стал футболистом «Лиона»

Контракт с 23-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2028 года. Сумма трансфера составила 18,5 миллиона евро, при этом «Мец» может получить еще 4,5 млн в качестве бонусов. Также клуб с севера Франции может рассчитывать на дополнительную выплату от последующей продажи Микаутадзе, которая будет равняться 1 млн евро плюс 15% от суммы сделки.

Ранеее СМИ сообщали, что Микаутадзе должен был перейти в «Монако», за который выступает футболист сборной России Александр Головин, однако позднее он отказался от такого варианта.