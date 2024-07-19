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23:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Capology: Де Брёйне и Холанд — самые высокооплачиваемые игроки АПЛ, Салах — на 3-м месте

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне является самым высокооплачиваемым футболистом английской Премьер-лиги, по данным Capology.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Capology: Де Брёйне и Холанд — самые высокооплачиваемые игроки АПЛ, Салах — на 3-м месте | Источник: Getty Images

Заработная плата бельгийского хавбека составляет £ 20,8 млн (€ 24,6 млн) в год.

На второй строчке расположился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с годовым окладом в £ 19,5 млн (€ 23,1 млн). Замыкает тройку самых высокооплачиваемых игроков АПЛ вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, чья заработная плата составляет £ 18,2 млн (€ 21,6 млн) в год.

Ранее в СМИ появлялась информация, что саудовский «Аль-Иттихад» достиг договорённости с Де Брёйне о его переходе. Подчёркивалось, что «Манчестер Сити» открыт к тому, чтобы расстаться с 33-летним футболистом. Атакующий полузащитник «Лейпцига» Даниэль Ольмо рассматривается манкунианцами в качестве замены Де Брёйне.

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