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23 июля, источник: Sport24

Сафонов приехал на тренировку с рассечением и синяком под глазом. Россиянина травмировал игрок «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов приехал на тренировку с рассечением и синяком под глазом.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Сафонов приехал на тренировку с рассечением и синяком под глазом. Россиянина травмировал игрок «ПСЖ» | Источник: psg.fr

Российский голкипер, находившийся за рулем автомобиля, остановился, чтобы раздать автографы и сфотографироваться с болельщикам, которые заметили у Сафонова швы над левым глазом.

Как пишет телеграм-канал «Мутко против», травму Сафонов получил в результате столкновения со своим одноклубником во время вчерашней тренировки. Один из игроков парижан боролся за верховой мяч и локтем случайно ударил 25-летнего вратаря в глаз.

14 июня «ПСЖ» объявил о переходе Сафонова из «Краснодара», контракт рассчитан на пять лет.

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