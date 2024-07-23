Сафонов приехал на тренировку с рассечением и синяком под глазом. Россиянина травмировал игрок «ПСЖ» | Источник: psg.fr

Российский голкипер, находившийся за рулем автомобиля, остановился, чтобы раздать автографы и сфотографироваться с болельщикам, которые заметили у Сафонова швы над левым глазом.

Как пишет телеграм-канал «Мутко против», травму Сафонов получил в результате столкновения со своим одноклубником во время вчерашней тренировки. Один из игроков парижан боролся за верховой мяч и локтем случайно ударил 25-летнего вратаря в глаз.

14 июня «ПСЖ» объявил о переходе Сафонова из «Краснодара», контракт рассчитан на пять лет.