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19:00 (мск), источник: ТАСС

Вратарь Матвей Сафонов впервые попал в стартовый состав ПСЖ

Россиянин сыграет в товарищеском матче против австрийского «Штурма».

ПСЖ
Штурм
Источник: Официальный сайт ПСЖ

ВЕНА, 7 августа. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов попал в стартовый состав французского ПСЖ на товарищеский матч с австрийским «Штурмом». Об этом сообщила пресс-служба ПСЖ.

Встреча пройдет в среду в австрийском Клагенфурте и начнется в 19:30 мск. Для российского футболиста это будет дебют в составе французской команды. В составе «Штурма» сыграет вратарь Даниил Худяков из России.

14 июня ПСЖ объявил о переходе 25-летнего Сафонова из «Краснодара», соглашение рассчитано на пять лет. Голкипер является воспитанником «Краснодара». За основную команду он выступал с 2019 года, за это время Сафонов провел 175 матчей в различных турнирах, из них 53 — «на ноль». За сборную России вратарь принял участие в 14 играх.

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