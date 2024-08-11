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17:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барселона» просит Лангле снизить требования по зарплате для ухода из клуба

«Барселона» просит защитника команды Клемана Лангле снизить свою заработную плату для того, чтобы он смог покинуть клуб, сообщает Marca.

Барселона
Источник: AP 2023

По данным источника, у француза есть несколько предложений, в том числе от «Атлетико» и «Вильярреала». Но для этих клубов большой проблемой является высокая зарплата 29-летнего игрока. По контракту с сине-гранатовыми, который рассчитан до лета 2026 года, Лангле получает чуть более 16 миллионов евро.

Сообщается, что «Барселона» хочет, чтобы защитник принял решение о будущем на следующей неделе, и призвала его снизить свои финансовые требования. В клубе учитывают тот факт, что даже в случае аренды им придется выплачивать игроку часть зарплаты.

Сезон-2023/24 Лангле провел в аренде в «Астон Вилле». Он сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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