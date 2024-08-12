Альварес сбежал от Пепа в «Атлетико». Ради чего?

Хулиан Альварес перешел в «Атлетико». Один из ключевых трансферов лета: решение аргентинца может повлиять и на позиции «Сити», и на развитие многолетнего проекта Диего Симеоне.

Разберем переход чемпиона мира с обеих сторон.

Альварес мало играл в «Сити»? Это миф. Пеп в него верил (иногда зря!)

Главная причина ухода Альвареса из «Сити» — игровое время. Об этом Хулиан рассуждал во время Олимпиады. Из-за этого у него возникла небольшая пикировка с Пепом черед медиа. Вероятно, слова разозлили Гвардиолу и дополнительно ускорили трансфер: с первых слухов до подтверждения прошло меньше двух недель, а Хулиан даже не заезжал в Манчестер, чтобы поговорить с Пепом с глазу на глаз.

С одной стороны, претензия Альвареса звучит максимально абсурдно. В прошлом сезоне аргентинец играл не просто много: по количеству минут в АПЛ стал пятым в команде. Уступил только основному вратарю (Эдерсон), капитану (Кайл Уокер), лидеру (Родри) и лучшему игроку лиги (Фил Фоден). То есть только тем, кому реально гарантирован старт.

В чем же дело? По версии The Athletic, Альварес не верил, что в новом сезоне будет так же. В окружении Хулиана уверены, что аргентинец не получил бы столько шансов со здоровыми Холандом и КДБ. Это очень важная и показательная деталь. Уходит корнями в первый сезон в Манчестере, когда он играл намного реже (меньше полутора тысяч минут в АПЛ) и рассматривался только как усиление со скамейки.

Тогда попытки разместить Холанда, Де Брюйне и Альвареса Пеп называл головной болью. Не вдавался в подробности, но намекал, что его беспокоит баланс, который может расшататься, если выставить всех троих. Старение Де Брюйне дополнительно усложняло процесс: у Кевина есть опыт игры в опорной, в теории мог опуститься поближе к Родри и расчистить место под Альвареса, но сам признавался, что больше не видит себя в этой роли, а комфортно чувствует только под нападающим.

Игроком основы у «Сити» Альварес стал в начале прошлого сезона — только когда вылетел КДБ. Зимой Кевин вернулся, но в этот момент травмировался Холанд. Хулиан продолжал играть, набив впечатляющие цифры к февралю: 15+8 во всех турнирах и седьмое место по гол+пас в АПЛ. В процессе стал игроком, которого Пеп чуть ли не первым записывал в старт, а еще превратился в исполнителя стандартов (незаметный, но тоже значимый признак доверия от штаба) и освоился в роли 9,5 — гибрид девятки и десятки.

Характерно, что форму Хулиан растерял только в заключительной части сезона, когда восстановились Холанд и КДБ. Пытаясь отплатить Хулиану за первую половину, Пеп поначалу пытался разместить всех троих, причем даже в топовых матчах. Две самые яркие попытки — полный провал:

Домашняя игра с «Челси» с кучей моментов у соперника. Среди причин — Альварес в роли одного из двух опорников. Не потянул оборонительный объем — аргентинца постоянно накручивал Коул Палмер;

Гостевая игра против «Ливерпуля» с явным отскоком «Сити». Альварес не провалился в защите, но совсем растворился в атаке. В этот раз Пеп выставил его на левом фланге, где Хулиан до этого ни разу не играл (было на родине, но не в «Сити»). Точность передач Альвареса в том матче — 56%.

С тех пор Хулиан не получал шансов в топ-матчах вместе с Холандом и КДБ. Пеп держал этот вариант в уме на автобусы, но против соперников, сопоставимых по классу, оставлял Альвареса на лавке. В полуфиналах ЛЧ с «Реалом» у аргентинца набралось только три минуты в основное время — столько же, сколько в прошлом году. В финале Кубка с «МЮ» получил полчаса, но показательно, что, даже отставая в счете, Пеп выпустил Альвареса вместо Де Брюйне, а не использовал их вместе с Холандом, который остался на поле.

Символично, что в последних интервью эту тему затрагивали и Альварес, и Пеп. Хулиан говорил, что у него получился хороший сезон, но его раздражает, что тренер не дает шансов в топ-матчах. Гвардиола признал, что аргентинец хочет появляться на поле в ключевой момент, но оговорился, что этого хотят все.

Вероятно, по амбициям Альвареса ударил еще один фактор — форма Фила Фодена. Теперь головоломка для Пепа включает не аргентинца, а англичанина. Этот ребус Фоден решает гораздо лучше. В отличие от Альвареса, готов стартовать на фланге, если есть сыгранная структура и поддержка партнера, который создает ширину (Йошко Гвардиол или Жереми Доку) и позволяет Филу смещаться в середину.

Учитывая оба фактора (несовместимость с Холандом и КДБ + форма Фодена), позиция Альвареса становится понятнее. По игре пока не дотягивает до конкурентов: Эрлинг результативнее, Кевин креативнее. В теории мог бы потягаться с Филом, но англичанин теперь в другом статусе и проще встраивается в структуру Пепа. Прикинув вызовы с агентом, предпочел уйти в клуб, где точно будет играть, а не ждать травмы партнера.

Как оценить его трансфер в «Сити» в целом? С точки зрения финансов клуб в жирном плюсе: заработали на продаже Альвареса в пять раз больше, чем потратили на покупку. Для Хулиана переход стал своего рода витриной: привязка к «Сити» точно помогла ему в сборной (теперь на ведущих ролях), а клубы увидели его способности, когда тренер дает шанс.

«Сити» точно не злится за само желание уйти. Во-первых, всегда придерживались политики отпускать игроков, которые не хотят оставаться в клубе. Во-вторых, получили немало пользы от самого Хулиана: есть и победный в финале клубного ЧМ, и важные голы в гонке с «Арсеналом», и подмена для Холанда и КДБ. Альварес не смог выйти на их уровень, но компенсировал часть их качеств, когда было необходимо.

Кому-то обидно, что Альварес не станет наследником Агуэро в Манчестере, но теперь такой шанс будет в «Атлетико».

Альварес в «Атлетико» — топ. Может заменить и Морату, и Гризманна

Похоже, в мире ровно два форварда, которые подходят системе Симеоне. Первый — Альваро Мората, он теперь в «Милане». Второй — как раз Хулиан Альварес. Этот переход выглядит идеальным вариантом для «Атлетико». Размен Мораты на Альвареса — мощный апгрейд, хотя сначала казалось, что потеря Альваро невосполнима.

Нападающий «Атлетико» — специфичная профессия: не просто забивает голы, а аномально много пашет без мяча. Кевин Гамейро говорил, что его главной целью было отобрать или перехватить мяч три-четыре раза к шестой минуте, иначе Чоло злился и мог заменить в перерыве. Прошло много времени. Симеоне поменялся, зато принцип остается тем же: не Чоло играет на форварда, а форвард играет на Чоло.

Альварес может как вписаться в эту концепцию, так и изменить ее.

«Атлетико» не кормит мячом нападающего в штрафной. Форвард помогает партнерам дойти до нее, использует редкие шансы. Мората смирился: подстраивался под Гризманна, помогал Саулю и Лино в продвижении. Ни один пассивный завершитель, что заточен под выжидание мяча в штрафной, не заиграл у Чоло. Конечно, вспоминается Луис Суарес: под него подстраивались в чемпионский сезон, но это скорее логичный ход на фоне аномальной реализации ветерана на том отрезке.

Условия для форвардов в «Атлетико» всегда особенные. Из-за этого хочется сравнить Альвареса с теми, за кем еще гонялись «матрасники» — гигантом Александром Серлотом из «Вильярреала» (в итоге пришел этим летом) и Артемом Довбиком с одним топ-сезоном в «Жироне» (он выбрал «Рому»).

Источник: www.sports.ru

Хулиан сочетает продвижение, черновую работу и завершение, а еще ради него почти не придется меняться. Серлот и Довбик не лентяи, но и пахать без мяча не любят. Они не стали бы заменой Морате. Еще один фактор — оба выдали оверперфоманс, реализация должна просесть. Вероятно, Симеоне готов на жертвы и решил перестраиваться ради кого-то из пары. Но тут появился реальный шанс на Альвареса — планы изменились.

Есть два сценария с размещением Альвареса: очевидный и экспериментальный. Первый: аргентинец приходит прямо на место Мораты в схеме 3−5−2 — и становится чистым форвардом-ориентиром. Роль непривычная, но Хулиан получает именно то, о чем так мечтал в «Сити».

Источник: www.sports.ru

Это понятный вариант. Альварес сможет постоянно сваливаться в центр, искать мяч и отыгрываться с Лино. Полузащитник под ним возьмет часть оборонительных функций. Возможно, это будет Конор Галлахер, а Барриос станет сменщиком Коке. Но Пабло может сыграть и в такой роли (еще есть Лемар, наиболее атакующий вариант).

Второй сценарий повлечет серьезные изменения. Альварес — на месте Гризманна, а в паре с ним Серлот (ему комфортнее слева). Гризманн играет в центре, как зимой прошлого сезона и в сборной Франции. Хулиан — не наконечник, регулярно перемещается с мячом. Это очень несбалансированный вариант, зато так Симеоне уместит всех.

Источник: www.sports.ru

Две совсем разные роли, но аргентинец осилит каждую. Возможно, вариант с заменой Гризманна станет актуальным через год (если француз уйдет).

Ключевой вопрос: в каком положении Хулиан приезжает в «Атлетико»? Пока кажется, что примой. Значит, тренер должен подстраиваться под Альвареса. Не наоборот. Это новый опыт в карьере Чоло, который раньше душил такие замашки (например, у многострадального Жоау Феликса).

Альварес жаждет забивать голы. Но сложность в том, что он никогда не играл чистого ориентира — придется адаптироваться к роли. Симеоне — прекрасный тренер для развития. «Атлетико» даст время и доверие, которого не было бы в «Сити» или «ПСЖ». Вероятно, именно самоотдачи станет меньше (фокус на голы), но Чоло, кажется, согласен с этим.

Хулиан выдавал лучшие голевые сезоны еще в «Ривере», в прошлом сезоне забил 19 голов во всех турнирах. Это не слишком много, хотя при ротации «Сити» вполне достойные цифры. Он не выглядит как голеадор здесь и сейчас, но хочет им стать.

В итоге кому-то придется уступить: либо Альварес адаптируется к роли Мораты, где голы — не главное, а только приятный бонус, либо тренер помогает Хулиану прогрессировать в завершении. Пока предпочтительнее выглядит второй вариант, но оба сделают «Атлетико» сильнее.

Симеоне — ключевой двигатель трансфера. И не только Диего!

«Атлетико» занимался трансфером Альвареса все лето. В июле казалось, что переход невозможен из-за финансовых запросов «Сити», а потом сошлись на 75+20 млн евро — рекордная продажа в истории англичан.

Но дело не только в деньгах. Вот пара инсайдов от Relevo:

Симеоне несколько раз лично звонил Альваресу, рассказывал о его перспективах в проекте. Хулиан сначала не планировал уход из «Сити», но настолько проникся Чоло, что всерьез стал рассматривать этот вариант.

Началась Олимпиада. Альвареса вызвали в сборную Аргентины, а вместе с ним в заявку попал и Джулиано Симеоне, сын Диего. Инсайдеры сообщают, что он регулярно разговаривал с Хулианом о возможном переходе.



Сам Джулиано, кстати, тоже остается в «Атлетико» на новый сезон.



Сам Джулиано, кстати, тоже остается в «Атлетико» на новый сезон. Пока Хулиан думал, его телефон осадили партнеры по сборной — Науэль Молина и Родриго де Поль. Они тоже повлияли на игрока, так пишет Marca.

И вот Альварес хочет только в «Атлетико», хотя «ПСЖ» дает больше денег. Это победа Симеоне.