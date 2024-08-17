15-кратный чемпион Беларуси БАТЭ ищет трёх футболистов по объявлению

В объявлении клуба указано, что ФК БАТЭ ищет трёх спортсменов-инструкторов, то есть футболистов с профессионально-техническим образованием, на полную ставку. Указывается, что кандидат может рассчитывать на заработную плату в размере от 2 до 12 белорусских рублей.