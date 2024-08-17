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15-кратный чемпион Беларуси БАТЭ ищет трёх футболистов по объявлению

Белорусский БАТЭ разместил на сайте вакансий объявление о поиске трёх футболистов.

Источник: Соцсети

В объявлении клуба указано, что ФК БАТЭ ищет трёх спортсменов-инструкторов, то есть футболистов с профессионально-техническим образованием, на полную ставку. Указывается, что кандидат может рассчитывать на заработную плату в размере от 2 до 12 белорусских рублей.

По итогам минувшего сезона 15-кратный чемпион Беларуси занял пятое место, отстав от лидирующего минского «Динамо» на 22 очка. Таким образом, впервые с 2005 года самый титулованный клуб страны остался без медалей национального первенства. После 17 матчей нынешнего сезона белорусского чемпионата БАТЭ заработал 20 очков и располагается на 11-й строчке, отставая от «Торпедо-БелАЗ», идущего на первом месте, на 16 очков.