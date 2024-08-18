Футболисты «Гомеля» победили БАТЭ в последнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси

В конце первого тайма лидер бомбардирской гонки габонский форвард хозяев поля Джуниор Эффаге забил свой 12-й мяч в нынешнем первенстве, а после перерыва нигерийский полузащитник гомельчан Фаваз Абдуллахи установил окончательный результат — 2:0.



Результаты остальных встреч: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно) — 1:4, «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь) — 0:0, «Днепр» (Могилев) — «Слуцк» — 2:3, «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:0, «Витебск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:0, «Сморгонь» — «Минск» — 1:1. Встреча «Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Минск) перенесена на более поздний срок.



Положение в группе лидеров: «Неман» — 37 очков (17 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 36 (18), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Динамо» (Брест) — 32 (18).