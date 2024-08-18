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Футболисты «Гомеля» победили БАТЭ в последнем матче 18-го тура чемпионата Беларуси

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» обыграли борисовский БАТЭ в заключительном поединке 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В конце первого тайма лидер бомбардирской гонки габонский форвард хозяев поля Джуниор Эффаге забил свой 12-й мяч в нынешнем первенстве, а после перерыва нигерийский полузащитник гомельчан Фаваз Абдуллахи установил окончательный результат — 2:0.

Результаты остальных встреч: «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Неман» (Гродно) — 1:4, «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь) — 0:0, «Днепр» (Могилев) — «Слуцк» — 2:3, «Динамо» (Брест) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:0, «Витебск» — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:0, «Сморгонь» — «Минск» — 1:1. Встреча «Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Минск) перенесена на более поздний срок.

Положение в группе лидеров: «Неман» — 37 очков (17 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 36 (18), «Динамо» (Минск) — 35 (15), «Динамо» (Брест) — 32 (18).

Гомель
2:0
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
Футбол, Беларусь, 18-й тур
18.08.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Александр Михайлов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
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  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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