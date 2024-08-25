Алексей Миранчук дебютировал в MLS

Игрок вышел на замену в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Гэлакси» на 61-й минуте. Россиянин не отметился результативными действиями, а его команда уступила со счетом 0:2. Голами в составе Гэлакси отметились Рики Пуч и Марко Ройс, которые отличились после появления Миранчука на поле.