Атлантический период: как Алексей Миранчук начал покорять Америку

Первый большой шаг к тому, чтобы стать всеобщим любимцем для местной публики, Алексей сделал на презентации 20 августа. Футболист технично, а самое главное — без переводчика, справился с вопросами журналистов, проявив свои знания английского. А еще развеселил аудиторию словами о том, что выбрал клуб только из-за любви к рэпу (Атланту называют рэп-столицей США). Дальше были серьезные вопросы и не менее серьезные ответы, фотосессия с болельщиками и первая тренировка. Оставалось только дебютировать.