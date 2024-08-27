Атлантический период: как Алексей Миранчук начал покорять Америку

Игрок сборной России Алексей Миранчук перешел в «Атланту» еще 29 июля, но его дебюта пришлось ждать почти месяц. В своей первой игре Алексей не отметился результативными действиями, но влюбил в себя многих болельщиков. О том, как улыбчивый парень из Славянска-на-Кубани начал покорять Америку, — в материале «Известий».
Волшебник
Первый большой шаг к тому, чтобы стать всеобщим любимцем для местной публики, Алексей сделал на презентации 20 августа. Футболист технично, а самое главное — без переводчика, справился с вопросами журналистов, проявив свои знания английского. А еще развеселил аудиторию словами о том, что выбрал клуб только из-за любви к рэпу (Атланту называют рэп-столицей США). Дальше были серьезные вопросы и не менее серьезные ответы, фотосессия с болельщиками и первая тренировка. Оставалось только дебютировать.
В ночь с 24 на 25 августа самый дорогой футболист в истории МЛС (по данным Фабрицио Романо, трансфер Миранчука обошелся в 15 миллионов евро) впервые вышел на поле в футболке «Атланты». 28-летний полузащитник появился на 61-й минуте матча с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2), заменив Дэкса Маккарти. В этот момент трибуны начали громко аплодировать, но не нашему игроку. Все-таки играли в Лос-Анджелесе, и местные фанаты ждали дебюта совершенно другого футболиста — Марко Ройса.
Выход звездного немца здорово взбодрил «Гэлакси». Первые 10 минут Миранчук вообще не получал мяч, потому что вместе со всей «Атлантой» был вынужден постоянно отсиживаться в обороне. Ройс за непродолжительный отрезок времени отметился голом и результативной передачей, а Алексей к тому моменту пытался взбодрить своих партнеров.
Россиянин играл на позиции «десятки», иногда примеряя роль нападающего. В атаке у «Атланты» совсем ничего не клеилось, а 59-й номер просто не понимал, кому в этой команде можно доверить мяч.
На 87-й минуте Миранчук настолько отчаялся, что неожиданно пробил из-за пределов штрафной и попал в перекладину. Это был самый опасный момент, созданный игроками «Атланты» за всю встречу. Затем Алексей сделал точный навес со стандарта, но находившийся в хорошей позиции Даниэль Риос не сумел подставить голову.
Если посмотреть на окончательный результат, то может показаться, что первый блин вышел комом. Но не всё так однозначно: за 30 минут Миранчук смог доказать тренерскому штабу, что готов выходить в старте и быть лидером атаки. Главное, чтобы одноклубники соответствовали его уровню. А с этим пока есть проблемы — судя по комментариям болельщиков в соцсетях.
«Волшебник! Он был лучшим на поле сегодня», «Пожалуйста, стройте вокруг него достойную команду», «Мы не заслуживаем Миранчука», — вот лишь некоторые восторженные комментарии.
В Алексея верят и партнеры по «Атланте». Например, Дэкс Маккарти, которого заменил россиянин в дебютной встрече, считает его тем, кто способен делать разницу на поле.
«Мы сразу же увидели все его качества. Он пришел сюда, чтобы помочь нам подняться на новый уровень», — цитирует Дэкса MLS Multiplex.
Это слова 37-летнего ветерана, за спиной которого 500 матчей в США. Наверняка, он знает о чем говорит.
Роль лидера по плечу
По данным СМИ, Алексей долго раздумывал над переездом в США. На первой пресс-конференции Миранчук косвенно подтвердил эти данные и рассказал, что заставило его изменить мнение. По словам игрока, на переговоры в Италию лично прилетел главный тренеры «Атланты» Роб Валентино, что и подкупило футболиста.
В клубе готовы отдать россиянину роль лидера на долгие годы. Не зря во время презентации «Атланта» сделала акцент на статистике Алексея, показав, что в прошлом сезоне полузащитник попал в топ-5 игроков Европы по созданию голевых моментов в пересчете на 90 минут — показатели лучше были только у Кевина Де Брейне из «Манчестер Сити», Мохаммеда Салаха из «Ливерпуля» и Лероя Сане из «Баварии».
Его умение забивать вкупе с видением поля должно сделать «Атланту» более опасной командой. Алексей — не просто обычный игрок, а по-настоящему талантливый футболист, который способен брать игру на себя, имеет опыт игры против лучших в мире и знает, как побеждать.
Сочетание футбольного мастерства и харизмы за пределами поля делает приобретение россиянина особенным. Он не просто поднимет качество игры команды, но также повысит престиж клуба, принеся ему большую известность в СМИ и среди поклонников МЛС. В свое время такими фигурами удалось стать Джозефу Мартинесу и Мигелю Альмирона, наследником которого называют Миранчука.
Помощь нашего футболиста требуется здесь и сейчас, времени на раскачку нет. «Атланта» занимает девятое место в Восточной конференции МЛС за восемь туров до конца регулярки. В плей-офф напрямую выходят по семь лучших команд из каждой конференции, а восьмые и девятые места играют стыки. От седьмой строчки и прямой путевки в следующий раунд клуб отделяют шесть очков.
Впереди сложнейший календарь, в том числе игра против «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси. Для Миранчука встреча со своим кумиром точно будет особенной.
Роман Кольцов