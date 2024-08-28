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Феерический дебют новичка «Барсы»! Чемпионы Европы вывели клуб на первое место

Ольмо вышел после перерыва — и забил победный. Хотя каталонцы проигрывали.

Источник: Getty Images

«Барселона» захватила лидерство в Примере, победив в третьем туре подряд с одинаковым счётом 2:1. Только команда Ханс-Дитера Флика идёт без потерь в чемпионате Испании. Идеальное начало для нового тренера!

После успешного старта с «Барсой» Флик словно предчувствовал, что в Мадриде его команду ждут проблемы.

«Мы хорошо начали, но на следующей неделе всё может измениться, — говорил немецкий тренер “Барсы”. — Сейчас мы довольны стартом сезона и уверены в себе. Не забегаем вперёд, смотрим не на май, а только на следующую игру с “Райо Вальекано”. Наша цель — всегда выигрывать чемпионат. Это долгий путь».

Статистика тоже не обещала сине-гранатовым ничего хорошего — «Барселона» не побеждала «Райо Вальекано» на выезде со времени ухода из клуба Лео Месси. И начало этой игры на стадионе «Вальекас» у каталонцев совсем не получилось. Хозяева были агрессивнее, прессинговали и забили быстрый гол на девятой минуте. Де Фрутос вырезал передачу в штрафную с правого фланга, а Унай Лопес пробил в касание. В ближний угол, за который по идее отвечал тер Штеген. Эпизод проверяли на офсайд, но нарушения не было.

Только при счёте 0:1 команда Флика стала что-то создавать. Ямаль пугал хозяев своими фирменными смещениями в центр под удар, «крутил позвонки» Эспино. Тем не менее у уругвайца из «Райо Вальекано» хватало энергии, чтобы бороться с юной звездой «Барсы» и даже лететь вперёд. Одно из таких подключений завершилось конфликтом Эспино с тер Штегеном. Левый защитник увлёкся, едва не подбил голкипера.

Если Ямаль находил свои моменты, то Левандовски в первом тайме шансов забить не получил. Более того, ни разу не встретился с мячом в штрафной соперника. «Барселоне» требовалось усиливать атаку в целом, и уже в перерыве Флик выпустил на поле новичка Ольмо. Звезда Евро-2024 дебютировал за каталонскую команду.

С Ольмо «Барселона» заиграла в атаке повеселее. Уже на первой минуте второго тайма Дани мог заработать пенальти, упав в штрафной после столкновения с Лежёном. Было похоже на фол. Однако судья Сото Грандо решил, что Ольмо свалился по собственной инициативе, и его коллеги на VAR, видимо, думали так же.

После этого Дани разогнал атаку, которая завершилась моментом Левандовского (поляк наконец-то получил мяч в чужой штрафной). Затем и сам атакующий полузащитник мог забить — зарядил издали в перекладину! Наконец, на исходе часа «Барса» сравняла счёт. Вот тут обошлись без Ольмо. Герой голевой атаки — Педри. Он протащил мяч, сделал пас на Рафинью и получил ответную передачу, продолжив движение к воротам по центру. Педри решил эпизод двумя касаниями.

За 20 минут до конца поддавливавшая «Барселона» забила ещё раз. Левандовски здорово сыграл на добивании после удара Ямаля, выдержав гроссмейстерскую паузу и послав мяч в сетку. Тем не менее судьи и тут огорчили команду Флика. Сото Гранде позвали смотреть повтор, а рефери, изучив видео, решил, что Кунде в ходе атаки сфолил на Чаварриа. Хотя защитник просто обрабатывал мяч правой ногой и левой случайно, несильно наступил на вытянутую ногу соперника.

Но «Барса», играя с большим перевесом в концовке, всё же дожала «Райо Вальекано». И именно Ольмо стал автором победного гола на 82-й минуте. Каталонцы прорвали левый полуфланг обороны хозяев благодаря очередному проходу Ямаля. Ламин увидел Дани — поделился мячом. Ольмо тоже хватило двух касаний, чтобы реализовать голевой момент. Волевая, заслуженная победа.

Анатолий Романов

Райо Вальекано
1:2
Первый тайм: 1:0
Барселона
Футбол, Испания, Тур 3
27.08.2024, 22:30 (МСК UTC+3)
Vallecas
Главные тренеры
Иньиго Перес
Ханс-Дитер Флик
Голы
Райо Вальекано
Унаи Лопес
(Хорхе Де Фрутос)
9′
Барселона
Педри
(Рафинья)
60′
Дани Ольмо
(Ламин Ямаль)
82′
Составы команд
Райо Вальекано
1
Дани Карденас
16
Абдул Мумин
71′
20
Иван Бальиу
22
Альфонсо Эспино
24
Флориан Лежен
7
Изи Палазон
45+2′
17
Унаи Лопес
56′
6
Пате Сисс
88′
23
Оскар Валентин
68′
3
Пеп Чаваррия
14
Серхио Камельо
64′
11
Рэнди Нтека
18
Ривера Альваро Гарсия
56′
21
Адриан Эмбарба
19
Хорхе Де Фрутос
64′
15
Херард Гумбау
Барселона
1
Марк-Андре тер Штеген
2
Пау Кубарси
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
28
Марк Берналь
90+4′
9
Роберт Левандовски
11
Рафинья
35
Херард Мартин
65′
3
Алехандро Бальде
8
Педри
90′
16
Фермин Лопес
19
Ламин Ямаль
90′
18
Пау Виктор
7
Ферран Торрес
46′
20
Дани Ольмо
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
18
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
15
Фолы
11
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти