Феерический дебют новичка «Барсы»! Чемпионы Европы вывели клуб на первое место

Статистика тоже не обещала сине-гранатовым ничего хорошего — «Барселона» не побеждала «Райо Вальекано» на выезде со времени ухода из клуба Лео Месси. И начало этой игры на стадионе «Вальекас» у каталонцев совсем не получилось. Хозяева были агрессивнее, прессинговали и забили быстрый гол на девятой минуте. Де Фрутос вырезал передачу в штрафную с правого фланга, а Унай Лопес пробил в касание. В ближний угол, за который по идее отвечал тер Штеген. Эпизод проверяли на офсайд, но нарушения не было.