«Реал» подарил вторую сенсацию на старте сезона! Отрыв «Барсы» быстро растёт

«Реал» потерял очки во второй раз за три тура нового сезона Примеры. На сей раз команда Карло Анчелотти не сумела обыграть на выезде «Лас-Пальмас». Мадрид дал фору «Барселоне» в четыре очка.
Уже после первых двух туров чемпионата Испании Анчелотти вынужден был отвечать на вопросы об отсутствии голов у Килиана Мбаппе:
«Мбаппе прогрессирует. Он работает, процесс идёт хорошо. Как и адаптация. Беспокоит ли Килиана отсутствие голов в Ла Лиге? Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьёт… Позиция Мбаппе в центре ограничивает его вклад в игру команды? Нет, я так совсем не думаю. Мбаппе — потрясающий нападающий, он очень быстрый, он хорошо двигается без мяча. У него было три шанса. Думаю, что на этой позиции он забьёт, как он всегда забивал. Я не думаю, что ему нужно играть слева или справа. Он забьёт голы здесь».
Пока Мбаппе и «Реал», конечно, не такие, какими их хочет видеть Анчелотти. Вот и с «Лас-Пальмасом» действующий чемпион Испании испытывал большие трудности. Особенно в дебюте встречи, когда «сливочные» совсем были не похожи на себя. Хозяева выглядели легче и резче, тогда как «Мадрид» играл словно под нагрузками. Понятно, что у футболистов, задействованных этим летом на крупных турнирах сборных, на сегодняшний день разная готовность.
«Лас-Пальмас» завершил голом первую же опасную атаку на пятой минуте. Хозяева прорвали оборону «Реала» по центру. Шотландский центрфорвард Макбарни отправил в проход Молейро, который ловким движением убрал с дороги Милитао и точно пробил низом в дальний угол. Куртуа не дотянулся до мяча. У Анчелотти будут вопросы к центрхавам и центральным защитникам. Тем более ещё через пять минут потеря Тчуамени привела к тому, что Макбарни едва не забил второй гол.
«Реалу» недоставало скорости в атаке, хотя во второй половине первого тайма команда Анчелотти задвигалась поживее. И наконец создала настоящий голевой момент. Правда, после стандарта. Хорошо разыгранный штрафной завершился ударом Вальверде по центру низом — экс-голкипер «Барселоны» Силлессен потащил непростой мяч. А вот Мбаппе был неопасен. С его попытками обыграть или пробить защитники «Лас-Пальмаса» справлялись. Перед перерывом случился спорный момент в штрафной «Реала»: Макбарни упал после единоборства с Рюдигером — трибуны зашумели. Требовали пенальти. Но шотландец, пожалуй, сам искал этот фол, перестарался.
В перерыве Анчелотти сделал двойную замену, убрав с поля Менди с Диасом и выпустив Франа Гарсию с Родриго. Тренер «Реала» освежил фланги, тем не менее у чемпиона по-прежнему не клеилось с созданием голевых моментов. А вот «Лас-Пальмас» мог забить быстрый гол и во втором тайме. Пока молчал Килиан, героем мог стать Кирьян — хавбек хозяев Родригес. «Лас-Пальмас» эффектно разыграл троечку на левом фланге, а потом Кирьян тонким пасом вывел Рамиреса один на один с Куртуа. Но бывший нападающий «Барселоны» простил «Реал».
И всё же класс «Реала» подбил порядок «Лас-Пальмаса». Хозяева подустали. Лучшие шансы «Мадрид» получал благодаря стандартам. Сначала Тчуамени чудом не забил головой после подачи Модрича с углового, а затем команда Анчелотти заработала пенальти. Очевидный фол — игра рукой со стороны Суареса. Любопытно, что 11-метровый исполнял не Мбаппе, а Винисиус Жуниор. Бразилец пробил на средней высоте правее центре и не слишком сильно. Силлессен был близок к тому, чтобы совершить сейв, однако не сумел достать мяч.
Игровое преимущество «Реала» с каждой минутой становилось всё более ощутимым. «Лас-Пальмасу» в концовке оставалось только удерживать ничью в отсутствие контригры. В результате по ударам чемпион превзошёл соперника в три с половиной раза — 25:7 (из штрафной — 18:4, в створ — 8:2). Из этих ударов девять на счету Мбаппе, но звёздный новичок «сливочных» снова ушёл с поля без гола. Хотя на 85-й минуте Килиан имел отличный момент, не попав по воротам примерно с угла вратарской. А «Лас-Пальмас» внезапно забил после штрафного! Вот только — из офсайда. Поэтому ничья.
Анатолий Романов