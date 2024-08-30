«Реал» подарил вторую сенсацию на старте сезона! Отрыв «Барсы» быстро растёт

«Мбаппе прогрессирует. Он работает, процесс идёт хорошо. Как и адаптация. Беспокоит ли Килиана отсутствие голов в Ла Лиге? Последний раз он забивал 14 августа! Прошло всего две недели. Беспокоиться не о чем. Ни ему, ни нам. Он хочет забить, это понятно. И он забьёт… Позиция Мбаппе в центре ограничивает его вклад в игру команды? Нет, я так совсем не думаю. Мбаппе — потрясающий нападающий, он очень быстрый, он хорошо двигается без мяча. У него было три шанса. Думаю, что на этой позиции он забьёт, как он всегда забивал. Я не думаю, что ему нужно играть слева или справа. Он забьёт голы здесь».