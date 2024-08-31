Поляков пополнил состав футболистов минского «Динамо»

Сегодня ряды чемпионов Беларуси официально пополнил 33-летний защитник Денис Поляков. В последнее время он выступал в израильском «Хапоэле» из Хайфы, а до этого играл в солигорском «Шахтере», борисовском БАТЭ, кипрском «Апоэле», российском «Урале» из Екатеринбурга, казахстанских «Кайрате» из Алматы и «Астане». В составе национальной сборной Беларуси Поляков провел 63 матча.



Ранее в «Динамо» из московской «Родины» перешел 26-летний российский полузащитник Даниил Куликов. С 2017 по 2024 годы он выступал в составе московского «Локомотива».



Футболисты минского «Динамо» пробились в основную стадию Лиги конференций, матчи которой начнутся в начале октября. В связи с участием в квалификации еврокубковых турниров динамовцы пропустили несколько матчей чемпионата Беларуси и в сентябре им придется наверстывать упущенное.