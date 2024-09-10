«Челси» продает душу. Колонка Казанского — о разнице бизнеса и футбола

Стерлинг очень средне провел предыдущий сезон и явно хотел изменить отношение к себе. Он был ярок в подготовительных матчах, но перед первой игрой чемпионата уже новый главный тренер Энцо Мареска сказал, что не нуждается в его услугах. «Арсенал», которому, может быть, немного и не хватало как раз большого опыта в решающих мгновениях, ухватился за этот конфликт. Артета работал со Стерлингом еще в «Сити» и с удовольствием забрал его к себе. Но самое пикантное, что бОльшую часть зарплаты игрока в «Арсенале» будет платить… «Челси». Речь идет о 200 тысячах фунтах в неделю из кармана Боули. Усилив своего лондонского конкурента, синие еще и платят за это.