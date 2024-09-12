Сегодня динамовцы принимали на своем поле футболистов «Гомеля» и выиграли со счетом 2:0. В первой половине хозяева имели небольшое преимущество, но отличиться не смогли. После перерыва минчане также владели инициативой и дважды поразили ворота соперников: на 63-й минуте встречи отличился бразильский нападающий Педро Игор, а незадолго до финального свистка Трофим Мельниченко установил окончательный результат. Гомельчане играли без лучшего бомбардира нынешнего первенства габонского форварда Роди Джуниора Эффаге, который еще вернулся из сборной своей страны. В его активе осталось 13 забитых мячей.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» (Гродно) — 43 очка (19 матчей), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 39 (19), «Динамо» (Минск) — 38 (16), «Динамо» (Брест) — 35 (20).
Уже завтра откроется программа 21-го тура — футболисты «Слуцка» примут на своей арене солигорский «Шахтер».
Расклад остальных игр:
14 сентября
«Неман» — «Ислочь» (Минский район), «Сморгонь» — «Торпедо-БелАЗ», «Арсенал» (Дзержинск) — «Славия» (Мозырь);
15 сентября
«Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Брест), БАТЭ (Борисов) — «Витебск»;
16 сентября
«Динамо» (Минск) — «Днепр» (Могилев), «Минск» — «Гомель».
Минское «Динамо» победило футболистов «Гомеля» в чемпионате Беларуси
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» после выступления в еврокубках успешно провели перенесенный поединок 19-го тура национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня динамовцы принимали на своем поле футболистов «Гомеля» и выиграли со счетом 2:0. В первой половине хозяева имели небольшое преимущество, но отличиться не смогли. После перерыва минчане также владели инициативой и дважды поразили ворота соперников: на 63-й минуте встречи отличился бразильский нападающий Педро Игор, а незадолго до финального свистка Трофим Мельниченко установил окончательный результат. Гомельчане играли без лучшего бомбардира нынешнего первенства габонского форварда Роди Джуниора Эффаге, который еще вернулся из сборной своей страны. В его активе осталось 13 забитых мячей.
Вадим Скрипченко
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