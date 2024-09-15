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Вратарь «ПСЖ» получил повреждение бедра

Вратарь «ПСЖ» Доннарумма получил повреждение правого бедра.

Источник: Franco Arland/Getty Images

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», за который также выступает российский голкипер Матвей Сафонов, получил повреждение правого бедра, сообщается на официальном сайте чемпионов Франции по футболу.

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 1-й тур, 18.09.2024, 22:00
ПСЖ
-
Жирона
-

В субботу «ПСЖ» дома обыграл «Брест» со счетом 3:1. Сообщается, что по ходу встречи итальянец почувствовал мышечный дискомфорт в правом бедре.

«Доннарумма продолжит получать лечение на этой неделе», — говорится в заявлении клуба.

В среду, 18 сентября, «ПСЖ» должен стартовать в Лиге чемпионов домашним матчем против испанской «Жироны».

Перед игрой с «Брестом» состоялась торжественная церемония презентации Сафонова и других новичков «ПСЖ». Ранее сообщалось, что Сафонов может выйти в стартовом составе на матч с «Брестом» и дебютировать за чемпионов Франции, но в итоге место в воротах занял Доннарумма.

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 1:1
Брест
Футбол, Франция, Тур 4
14.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Эрик Руа
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Марко Асенсио)
42′
Фабиан Руис
(Ашраф Хакими)
73′
Усман Дембеле
74′
Брест
Ромен Дель Кастильо
29′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
35
Лукас Бералдо
26′
37
Милан Шкриньяр
8
Фабиан Руис
19
Ли Кан Ин
25
Нуну Мендеш
28′
63′
51
Вильян Пачо
11
Марко Асенсио
71′
23
Рандаль Коло Муани
87
Жоау Невеш
80′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
80′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
63′
14
Дезире Дуэ
Брест
40
Марко Бизот
5
Брендан Шардонне
59′
22
Массадьо Айдара
25
Жюльен Ле Кардинал
27
Кенни Лала
8
Уго Магнетти
6
Эдимилсон Фернандеш
80′
28
Жона Мартен
45
Махди Камара
39′
80′
34
Ибрахим Салах
10
Ромен Дель Кастильо
68′
9
Камори Думбия
17
Абдалла Сима
57′
26
Матиас Перейра Лаж
19
Людовик Айорк
49′
68′
14
Мама Бальде
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
7
Фолы
13
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти