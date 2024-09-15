Вратарь «ПСЖ» получил повреждение бедра

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ», за который также выступает российский голкипер Матвей Сафонов, получил повреждение правого бедра, сообщается на официальном сайте чемпионов Франции по футболу.
В субботу «ПСЖ» дома обыграл «Брест» со счетом 3:1. Сообщается, что по ходу встречи итальянец почувствовал мышечный дискомфорт в правом бедре.
«Доннарумма продолжит получать лечение на этой неделе», — говорится в заявлении клуба.
В среду, 18 сентября, «ПСЖ» должен стартовать в Лиге чемпионов домашним матчем против испанской «Жироны».
Перед игрой с «Брестом» состоялась торжественная церемония презентации Сафонова и других новичков «ПСЖ». Ранее сообщалось, что Сафонов может выйти в стартовом составе на матч с «Брестом» и дебютировать за чемпионов Франции, но в итоге место в воротах занял Доннарумма.