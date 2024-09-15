Вратарь «ПСЖ» получил повреждение бедра

Перед игрой с «Брестом» состоялась торжественная церемония презентации Сафонова и других новичков «ПСЖ». Ранее сообщалось, что Сафонов может выйти в стартовом составе на матч с «Брестом» и дебютировать за чемпионов Франции, но в итоге место в воротах занял Доннарумма.