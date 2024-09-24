Легенда «Реала» может стать главным тренером «Шальке»

Согласно источнику, 47-летний специалист, тренирующий вторую команду «Реала», недоволен тем, что летом клуб продал молодых и многообещающих воспитанников, а также не видит перспектив в первой команде сливочных, так как руководство «Реала» считает возглавляющего «Байер» Хаби Алонсо более предпочтительным преемником нынешнего главного тренера «Королевского клуба» Карло Анчелотти.
21 сентября руководство «Шальке» отправило в отставку главного тренера Карела Герартса, под руководством которого команда набрала всего 4 очка в 6 турах Второй Бундеслиги.
Рауль выступал за «Шальке» в качестве футболиста и в 2011 году выиграл в его составе Кубок и Суперкубок Германии.