Легенда «Реала» может стать главным тренером «Шальке»

Согласно источнику, 47-летний специалист, тренирующий вторую команду «Реала», недоволен тем, что летом клуб продал молодых и многообещающих воспитанников, а также не видит перспектив в первой команде сливочных, так как руководство «Реала» считает возглавляющего «Байер» Хаби Алонсо более предпочтительным преемником нынешнего главного тренера «Королевского клуба» Карло Анчелотти.