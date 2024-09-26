«Мое требование — видеться с дочерью». Матвей Сафонов о борьбе в футболе и в жизни

Писали, что я не платил алименты, но не было ни одного месяца, чтобы я игнорировал платеж. Этих денег хватает с головой. Понятно, что это не 5 и не 3 млн, но это хорошие деньги, которых хватит на жизнь как в Москве, так и в Краснодаре. В СМИ недавно выложили ее запросы на ребенка на 238 млн рублей до 18 лет. 36 ч занятий еженедельно. В связи с этим единственный вопрос: нужно ли мне обращаться в органы опеки из-за того, что над дочерью издеваются? Я думаю, что все, кто слышал об этом, понимают, что это просто маразм и ненормально.