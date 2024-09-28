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Сафонов пропустил с пенальти, но неплохо играл ногами. Как прошел третий матч Матвея в «ПСЖ»

Россиянин снова без «сухаря» в лиге 1.

Источник: AFP 2023

«ПСЖ» в шестом туре чемпионата Франции обыграл «Ренн» (3:1), а Матвей Сафонов вновь появился в основном составе. К середине второго тайма парижане создали комфортное преимущество в три мяча, однако под конец игры едва не растеряли созданное преимущество.

Сафонов третий раз подряд вышел в основе

Из-за травмы Джанлуиджи Доннаруммы россиянин в третий раз подряд вышел в основе «ПСЖ» — до этого он играл против «Жироны» (1:0) в Лиге чемпионов и «Реймса» (1:1) в чемпионате Франции.

Перед матчем с «Ренном» появились новости, что Сафонов проигнорирует ближайшие учебно-тренировочные сборы национальной команды из-за долга по алиментам в 60 миллионов рублей — его могут не выпустить из страны обратно во Францию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza. Однако на уверенности вратаря в первые минуты матча это никак не сказалось.

«Ренн» за весь первый тайм практически не тревожил Сафонова — основную работу голкипер проводил с мячом, играя ногами, и делал это неплохо. Матвей помогал выходить из-под прессинга через пас и завершил первую половину с 71-процентной точностью передач (12 из 17). В том числе россиянин несколько раз нашел партнеров в центре поля длинными пасами.

В отличие от «Ренна» парижане часто напрягали Стива Манданда, защищающего ворота нормандского клуба. Первый мяч в ворота гостей залетел уже на третьей минуте: Маркиньос завершил затянувшуюся после розыгрыша углового атаку, однако гол отменили из-за офсайда — в момент скидки Лукаса Берльдо бразилец слегка опередил оппонентов.

Под конец тайма «ПСЖ» забил легитимно — Брэдли Барколя завершил контратаку изящным обводящим ударом из-под Лео Эстигора. 22-летний француз оформил уже пятый мяч в сезоне лиги 1 — в топе бомбардиров чемпионата столько же набралось только у Мейсона Гринвуда из «Марселя». Мяч Барколя оказался единственным в первом тайме, хотя парижане создали несколько острых эпизодов.

«ПСЖ» чуть не лишился победы

После перерыва команда Луиса Энрике продолжила разбивать «Ренн»: на 58-й минуте Ли Кан Ин удвоил преимущество, в этом эпизоде в шаге от дубля остался Барколя — его удар приземлился в штангу, а кореец головой добил в незащищенные ворота. На 68-й минуте Брэдли все-таки отличился еще раз и вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Франции (шесть голов) — нападающий в пустой угол замкнул прострел Ашрафа Хакими с правого фланга.

Казалось, что парижане без проблем доведут игру до победы, однако под конец посыпались ошибки — особенно после замен. С поля ушли Фабиан Руис, Барколя, Усман Дембеле и Маркиньос. На 75-й минуте Арно Калимуэндо реализовал пенальти — перед ударом несколько секунд проверял нервы Сафонова, оставаясь на месте без движения. Матвей долго не дергался, однако все равно прыгнул не в тот угол.

На 87-й минуте «Ренн» неожиданно отгрыз еще один мяч — защитник Алиду Сейду протаранил оборону «ПСЖ» с правого фланга и после неудачного прострела со второй попытки заколотил мяч в сетку с острого угла. У Сафонова было мало шансов среагировать — мяч летел с ближней дистанции с очень высокой скоростью. Однако мяч отменили — Сейду, прорываясь сквозь защитников, подыграл себе рукой.

Сафонов вновь не смог сохранить ворота в неприкосновенности, пропустив один мяч. На счету россиянина четыре сейва после достаточно острых ударов «Ренна» и неплохой показатель в 69 процентов точных передач, что ценится в команде Луиса Энрике.

Как команды проводят сезон

«ПСЖ» уверенно возглавляет лигу 1 — набрал 16 очков в шести играх и ни разу не уступил, потеряв очки только в матче с «Реймсом» (1:1) в прошлом туре. «Ренн» потерпел уже третье поражение в шести турах: команда находится на восьмой строчке с семью баллами. Однако почти у всех соперников есть игра в запасе, ведь в туре прошло лишь два матча.

Артемий Кутейников

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 1:0
Ренн
Футбол, Франция, Тур 6
27.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Жюльен Стефан
Голы
ПСЖ
Брэдли Барколя
(Усман Дембеле)
30′
Ли Кан Ин
58′
Брэдли Барколя
(Ашраф Хакими)
68′
Ренн
Арно Калимуэндо
73′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
35
Лукас Бералдо
51
Вильян Пачо
19
Ли Кан Ин
33
Уоррен Заир-Эмери
52′
87
Жоау Невеш
5
Маркиньос
69′
37
Милан Шкриньяр
8
Фабиан Руис
69′
24
Сенни Маюлу
10
Усман Дембеле
82′
49
Ибраим Мбай
29
Брэдли Барколя
69′
23
Рандаль Коло Муани
Ренн
30
Стив Манданда
4
Кристофер Ву
65′
36
Алиду Сейду
11
Людовик Блас
9
Арно Калимуэндо
10
Амин Гуири
3
Адриен Трюффер
78′
43
Махамаду Надига
22
Лоренц Ассиньон
42′
59′
33
Ханс Хатебур
55
Лео Эстигор
66′
15
Микаил Файе
6
Азор Матусива
78′
7
Альберт Гренбек
8
Батист Сантамария
31′
65′
28
Глен Камара
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
12
Фолы
13
5
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Хаким Бен Эль-Хадж
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
ПСЖ
Ренн
Россия
Чемпионат Франции: таблица и календарь