Сафонов пропустил с пенальти, но неплохо играл ногами. Как прошел третий матч Матвея в «ПСЖ»

«ПСЖ» уверенно возглавляет лигу 1 — набрал 16 очков в шести играх и ни разу не уступил, потеряв очки только в матче с «Реймсом» (1:1) в прошлом туре. «Ренн» потерпел уже третье поражение в шести турах: команда находится на восьмой строчке с семью баллами. Однако почти у всех соперников есть игра в запасе, ведь в туре прошло лишь два матча.