Блеск «шпор», улыбка Постекоглу. Колонка Казанского о «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» при Постекоглу быстро обрел узнаваемое лицо. Эту команду ни с кем не спутаешь. Высокая, местами даже наивная линия обороны — как отличительная черта «шпор». Но также прессинг на сумасшедшей скорости по всей территории, умные смены мест Кулушевски и Мэддисона, надежность Бентанкура, качество в атаке Сона и подключения вперед центральных защитников (первый гол в ворота «Юнайтед» пришел после сумасшедшего забега ван де Вена со своей половины поля и прострела вдоль ворот соперника). В матче на «Олд Траффорд» «шпоры» показали свой идеальный футбол. Ожидаемые голы (xG) — 4,7. 10 ударов в створ. 62% владения мячом. Никто не удивился бы победе со счетом 5:0, а так всего лишь три безответных. И это без своей главной звезды корейца Сона. «Вот как мы должны играть. Наш сезон начался сегодня», — слова Деяна Кулушевски.