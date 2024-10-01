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Блеск «шпор», улыбка Постекоглу. Колонка Казанского о «Тоттенхэме»

В воскресенье лондонский клуб легко разгромил «МЮ» на «Олд Траффорд» (3:0). Денис Казанский в своей авторской рубрике объясняет, что это нечто большее, чем просто три очка.

Источник: Спорт-Экспресс

Целый сезон никто не видел его улыбки. Когда команда крупно и легко выигрывала, когда переворачивала, казалось, упущенные матчи и брала максимум — он не улыбался. Финальный свисток, рукопожатие с соперником, пара хлопков публике, руки в карманы — и в раздевалку. Телевизионные камеры откровенно скучали после любой игры «Тоттенхэма». Главный тренер «шпор» — ноль эмоций.

«У меня большие амбиции в этом футбольном клубе, и пока мы их не достигнем, чего ради улыбаться?» — Анге Постекоглу выдавал свои максимы.

После игры с «МЮ» весь мир увидел довольное лицо главного тренера «Тоттенхэма». Да, предел не достигнут: победа над «Манчестером» равна трем очкам в турнирной таблице. Но манера и качество игры вполне укладываются в классическую плакатную фразу «Верной дорогой идете, товарищи!».

Это статусная победа, она демонстрирует возможности «шпор».

Игра на «Олд Траффорд» была поворотной для обоих тренеров. В случае поражения каждый попадал под дикое давление. Эрик тен Хаг пока так и не дал понять, в какой футбол играет его команда, «Манчестер» показывает постоянство лишь в одном — неуверенности.

Постекоглу, как и тен Хаг до их личной встречи, проиграл два матча, и о стабильности нынешнего сезона речь шла едва ли.

Более того, в Кубке лиги неделю назад «Тоттенхэм» был на грани апоплексического удара. За две минуты до конца основного времени лондонцы проигрывали 0:1 аутсайдеру чемпионшипа «Ковентри», это стало бы третьим поражением подряд.

Все то же владение мячом ради владения, минимум созданных моментов и уныние болельщиков. Похоже, это был худший матч Постекоглу. Но спасли два гола за две минуты в концовке. Вероятно, это стало поворотным моментом сезона. Две уверенные победы над «Брентфордом» (3:1) в чемпионате и «Карабахом» (3:0) в Лиге Европы вернули настроение «Тоттенхэму». В особенный сезон их главного тренера.

«Я не как правило выигрываю трофеи в свой второй сезон, я всегда выигрываю трофеи в свой второй сезон. Ничего не изменилось. Я не говорю такое, если не уверен», — после поражения от «Арсенала» (0:1) австралиец поставил себе очень высокую планку. Он действительно побеждал в Японии, Австралии и Шотландии, в предыдущих местах работы, как раз на второй год.

В Англии это заявление звучит максимально амбициозно.

«Тоттенхэм» при Постекоглу быстро обрел узнаваемое лицо. Эту команду ни с кем не спутаешь. Высокая, местами даже наивная линия обороны — как отличительная черта «шпор». Но также прессинг на сумасшедшей скорости по всей территории, умные смены мест Кулушевски и Мэддисона, надежность Бентанкура, качество в атаке Сона и подключения вперед центральных защитников (первый гол в ворота «Юнайтед» пришел после сумасшедшего забега ван де Вена со своей половины поля и прострела вдоль ворот соперника). В матче на «Олд Траффорд» «шпоры» показали свой идеальный футбол. Ожидаемые голы (xG) — 4,7. 10 ударов в створ. 62% владения мячом. Никто не удивился бы победе со счетом 5:0, а так всего лишь три безответных. И это без своей главной звезды корейца Сона. «Вот как мы должны играть. Наш сезон начался сегодня», — слова Деяна Кулушевски.

«Тоттенхэм» играет ярко и эмоционально, за командой приятно наблюдать, с ней никогда не будет скучно. Но может ли такой футбол принести титулы и какие?

Уже в сентябре очевидно, что чемпионство в Англии разыграют «Сити» и «Арсенал». В Кубке лиги «Тоттенхэм» в конце октября играет как раз против Пепа, то еще испытание. Есть Кубок Англии и, конечно, Лига Европы. Быть может, самая очевидная из целей «шпор».

Уже несколько десятилетий амбиции «Тоттенхэма» простые — быть в четверке. А значит, играть в Лиге чемпионов. Это маркер успеха любого тренера в клубе. За четверку дают деньги и славу. Но их не поставишь на полку.

Постекоглу намекает, что хочет изменить подход.

«Самое важное — это наш футбол и наше лицо. Попадание в четверку — это не золотой билет Вилли Вонка. Это дает только год в Лиге чемпионов. Да, если мы в ЛЧ, то, значит, хорошо провели предыдущий сезон. Но прогрессирует ли наш футбол? Стали мы лучше или сильнее? Вот что гораздо важнее», — слова главного тренера в прошлом году.

«Тоттенхэм» был пятым. Билет не выиграл.

К Лиге Европы в клубе относились постольку-поскольку. Там всегда мечтали о вечерах вторника и среды. Маурисио Почеттино однажды проделал весь путь до финала Лиги чемпионов в Мадриде. Но минимально проиграл «Ливерпулю», после пенальти Салаха.

В обозримом будущем представить такое путешествие проблематично.

Победная кампания в Лиге Европы выглядит правдоподобнее.

«Тоттенхэм» в этой лиге уже седьмой раз. Был еще один, когда лондонцы вылетели из Лиги чемпионов и довольно быстро скрутились бельгийскому «Генту» (0:1, 2:2).

«Шпоры» всегда выходили из турнира эпично. В последний раз — от загребского «Динамо». 0:3 в Хорватии еще при Жозе Моуринью, которого уволили через несколько игр.

Дальше всех за это время в турнире продвинулся Андре Виллаш-Боаш. Это был боевой четвертьфинал сезона-2012/13. «Тоттенхэм» проиграл «Базелю» Мохамеда Салаха (вот были времена) в серии пенальти… Салах все время мешает «Тоттенхэму» в еврокубках. Спустя пару лет он уже в «Фиорентине» снова выкинет «шпор» из плей-офф. О финале Лиги чемпионов в Мадриде я уже вспоминал.

За это время две английские команды выиграли Лигу Европы («Челси» аж дважды и «МЮ»), не поморщились.

«Тоттенхэму» всегда мешает весенний выбор между погоней за четвертым местом и трофеем. Амбиции и традиции Постекоглу говорят, что в этом сезоне такого может не произойти. Состав, а в особенности игра «шпор» выглядят как претензия на удачный поход в майский Бильбао (именно там состоится финал Лиги Европы).

Постекоглу уже начал улыбаться. На «Олд Траффорд» он и болельщики увидели возможности команды. А значит, и свою цель.

Манчестер Юнайтед
0:3
Первый тайм: 0:1
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 6
29.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Эрик тен Хаг
Ангелос Постекоглу
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Бреннан Джонсон
(Микки ван де Вен)
3′
Деян Кулушевски
47′
Доминик Соланке
(Пап Метар Сарр)
77′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
34′
4
Маттейс де Лигт
6
Лисандро Мартинес
55′
20
Диогу Далот
39′
8
Бруну Фернандеш
42′
17
Алехандро Гарначо
25
Мануэль Угарте
65′
73′
14
Кристиан Эриксен
37
Кобби Майну
45′
7
Мэйсон Маунт
45+4′
85′
16
Амад Диалло
10
Маркус Рэшфорд
73′
9
Расмус Хейлунн
11
Джошуа Зиркзе
46′
18
Каземиру
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
17
Кристиан Ромеро
23
Педро Порро
73′
30
Родриго Бентанкур
19
Доминик Соланке
21
Деян Кулушевски
13
Дестини Удоджи
46′
24
Джед Спенс
54′
37
Микки ван де Вен
81′
6
Раду Дрэгушин
10
Джеймс Мэддисон
77′
15
Лукас Бергвалль
16
Тимо Вернер
77′
29
Пап Метар Сарр
22
Бреннан Джонсон
45+1′
76′
47
Мики Мур
Статистика
5
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
24
2
Удары в створ
11
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
16
Фолы
15
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Чемпионат Англии: таблица и календарь