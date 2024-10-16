Капитан «Ман Сити» выиграл суд у любовницы, но взбесил жену: фото оскорбленной Энни Килнер

В декабре прошлого года стало известно, что супруга футболиста Энни ушла от него из-за очередной измены. Однако через некоторое время она простила неверного мужа, и казалось, что отношения налаживаются, но тут появилась новая проблема. Любовница Кайла, Лорин Гудман, подала на него в суд, требуя денег. Суд встал на сторону футболиста, но в ходе разбирательства были раскрыты суммы, которые он уже потратил на Лорин, что окончательно взбесило его жену.
По сообщениям британской газеты The Sun, Энни подала на развод и хочет отсудить половину состояния Кайла. И если раньше она была готова пойти на примирение при условии, что он перестанет спонсировать Лорин, то теперь вариант воссоединения она не рассматривает ни при каких условиях. Более того, она больше не контактирует с футболистом, доверив все переговоры адвокатам.