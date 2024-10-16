Капитан «Ман Сити» выиграл суд у любовницы, но взбесил жену: фото оскорбленной Энни Килнер

В декабре прошлого года стало известно, что супруга футболиста Энни ушла от него из-за очередной измены. Однако через некоторое время она простила неверного мужа, и казалось, что отношения налаживаются, но тут появилась новая проблема. Любовница Кайла, Лорин Гудман, подала на него в суд, требуя денег. Суд встал на сторону футболиста, но в ходе разбирательства были раскрыты суммы, которые он уже потратил на Лорин, что окончательно взбесило его жену.