Головин считает, что «Монако» играл лучше «Лилля» в матче чемпионата Франции

«Мы играли лучше соперника. Есть определенное разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка, — сказал Головин. — И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить. И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив».