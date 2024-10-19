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Головин считает, что «Монако» играл лучше «Лилля» в матче чемпионата Франции

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты «Монако» играли лучше «Лилля» и заслуживали победу в матче восьмого тура чемпионата Франции. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.

В пятницу «Монако» дома сыграл вничью с «Лиллем» со счетом 0:0. Головин провел полный матч.

«Мы играли лучше соперника. Есть определенное разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка, — сказал Головин. — И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить. И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив».

«Монако» с 20 очками в 8 матчах лидирует в таблице чемпионата Франции. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с «Ниццей» 27 октября.

Монако
0:0
Первый тайм: 0:0
Лилль
Футбол, Франция, Тур 8
18.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Stade Louis II
Главные тренеры
Ади Хюттер
Брюно Женезьо
Составы команд
Монако
1
Радослав Маецки
4
Йордан Тезе
41′
61′
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
6
Денис Закария
10
Александр Головин
15
Ламин Камара
12
Кайю Энрике
88′
13
Кристиан Мависса
7
Элисс Бен Сегир
79′
11
Магнес Аклиуш
18
Такуми Минамино
63′
27
Крепин Диатта
21
Джордж Иленихенья
63′
36
Бриль Эмболо
Лилль
30
Люка Шевалье
4
Александру
44′
12
Тома Менье
34′
18
Бафоде Диаките
26
Андре Гомеш
9
Жонатан Давид
20
Митчел Баккер
30′
5
Габриэль Гудмундссон
8
Анжел Гомеш
73′
10
Реми Кабелла
32
Айюб Буадди
11′
84′
17
Нгал`айель Мукау
11
Осаме Сахрауи
70′
73′
19
Матиас Фернандес
23
Эдон Жегрова
84′
27
Мохамед Байо
90+4′
Статистика
1
Желтые карточки
5
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
13
Фолы
14
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Эрик Ваттеллье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Лилль
Чемпионат Франции: таблица и календарь