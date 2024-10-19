Головин считает, что «Монако» играл лучше «Лилля» в матче чемпионата Франции

ПАРИЖ, 19 октября. /ТАСС/. Футболисты «Монако» играли лучше «Лилля» и заслуживали победу в матче восьмого тура чемпионата Франции. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Монако» Александр Головин.
В пятницу «Монако» дома сыграл вничью с «Лиллем» со счетом 0:0. Головин провел полный матч.
«Мы играли лучше соперника. Есть определенное разочарование, что не смогли выиграть и набрать три очка, — сказал Головин. — И в первом тайме, и особенно после перерыва у нас было достаточно моментов, чтобы забить. И даже оставшись в меньшинстве после удаления, мы владели преимуществом и контролировали игру. Не хватило гола, в остальном можем занести эту игру себе в актив».
«Монако» с 20 очками в 8 матчах лидирует в таблице чемпионата Франции. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с «Ниццей» 27 октября.