Кварацхелия потребовал от «Наполи» зарплату в восемь миллионов евро

По информации источника, стороны продолжают вести переговоры, однако они далеки от завершения. Представитель полузащитника требует контракт до лета 2029 года с зарплатой 8 млн евро за сезон. «Наполи» не намерен предлагать больше 6 млн евро плюс бонусы. Столько же получает бельгийский форвард клуба Ромелу Лукаку, который на данный момент является самым высокооплачиваемым футболистом клуба.
Кварацхелия в марте 2022 года перешел из «Рубина» в «Динамо» из Батуми. До этого он приостановил контракт с казанским клубом, воспользовавшись разрешением Международной федерации футбола (ФИФА). В начале июля 2022 года присоединился к итальянскому «Наполи». Ранее он также играл в московском «Локомотиве».
Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года, его действующий контракт с командой рассчитан до лета 2027 года. В составе неаполитанцев грузинский вингер стал чемпионом Италии и был признан лучшим футболистом Серии A по итогам сезона-2022/23. В сезоне-2023/24 на счету полузащитника 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач. «Наполи» по итогам сезона занял десятое место в чемпионате Италии и не смог отобраться в еврокубки.