Кварацхелия потребовал от «Наполи» зарплату в восемь миллионов евро

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года, его действующий контракт с командой рассчитан до лета 2027 года. В составе неаполитанцев грузинский вингер стал чемпионом Италии и был признан лучшим футболистом Серии A по итогам сезона-2022/23. В сезоне-2023/24 на счету полузащитника 45 матчей во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач. «Наполи» по итогам сезона занял десятое место в чемпионате Италии и не смог отобраться в еврокубки.